Российские женщины все чаще начали осваиваться в мужских профессиях
Женщины не просто приходят в сферы, которые еще недавно считались исключительно мужскими, они меняют их изнутри, имея собственный стиль лидерства, способы мышления и культуру отношений. К такому выводу пришли Life.ru и Ассоциация менеджеров выяснили после совместного исследования «Женщины-лидеры: вызовы, решения, стратегии», посвященного 8 Марта.
В опросе приняли участие высшие руководители и директора функциональных подразделений более чем 130 российских компаний из разных отраслей экономики. Отмечается, что исследование предполагало множественный выбор ответов.
Главными препятствиями в нетипичных для женщин профессиях опрошенные назвали гендерные предубеждения в обществе — 25%, еще 11% выделили необходимость постоянно доказывать свою компетентность, а 13% отметили двойные стандарты при оценке результатов. Еще 29% заявили о разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях.
«Все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах. Они открыто говорят о барьерах, которые никуда не исчезли, но одновременно замечают и другое: там, где женщины приходят в профессию и остаются в ней, начинает меняться сама среда. Команды выигрывают от разнообразия взглядов, бизнес получает большую гибкость в управлении, а рабочая атмосфера становится живее и устойчивее», — говорится в исследовании.
Так, 63% участниц опроса считают преимуществом, которое даёт бизнесу и обществу освоение женщинами традиционно мужских профессий, альтернативный взгляд на стандартные процессы. 51% опрошенных отметили разрушение гендерных стереотипов для следующих поколений. Еще 34% голосов набрал вариант — способность находить компромиссы в конфликтах, 26% — повышенное внимание к безопасности на производстве, 13% выделили дополнительную мотивацию для коллег-мужчин повышать квалификацию.
Главными сильными качествами женщин-лидеров участники исследования чаще всего отмечали многозадачность — 64%, 39% выбрали внимательность к деталям, 25% обратили внимание на терпение и усидчивость, 17% указали на эмпатию в командной работе, а 14% выделили креативность в решении технических задач.