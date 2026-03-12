Российские женщины все чаще начали осваиваться в мужских профессиях

12 марта 2026, 00:01

Фото: iStock/MilanMarkovic

Женщины не просто приходят в сферы, которые еще недавно считались исключительно мужскими, они меняют их изнутри, имея собственный стиль лидерства, способы мышления и культуру отношений. К такому выводу пришли Life.ru и Ассоциация менеджеров выяснили после совместного исследования «Женщины-лидеры: вызовы, решения, стратегии», посвященного 8 Марта.





В опросе приняли участие высшие руководители и директора функциональных подразделений более чем 130 российских компаний из разных отраслей экономики. Отмечается, что исследование предполагало множественный выбор ответов.



Главными препятствиями в нетипичных для женщин профессиях опрошенные назвали гендерные предубеждения в обществе — 25%, еще 11% выделили необходимость постоянно доказывать свою компетентность, а 13% отметили двойные стандарты при оценке результатов. Еще 29% заявили о разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях.





«Все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах. Они открыто говорят о барьерах, которые никуда не исчезли, но одновременно замечают и другое: там, где женщины приходят в профессию и остаются в ней, начинает меняться сама среда. Команды выигрывают от разнообразия взглядов, бизнес получает большую гибкость в управлении, а рабочая атмосфера становится живее и устойчивее», — говорится в исследовании.