Омбудсмен Приангарья выступила за введение возрастного ценза для соцсетей

11 марта 2026, 19:21

Омбудсмен Афанасьева: регистрацию в соцсетях нужно разрешать только с 13–14 лет

Фото: Istock/BrianAJackson

Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева предложила ввести возрастные ограничения для регистрации в социальных сетях.





В разговоре с RT Афанасьева отметила, что несовершеннолетние сталкиваются с негативным влиянием в соцсетях.



При этом родители и педагоги не могут полностью контролировать эту сферу из-за технических ограничений. Попытки отслеживать активность детей в интернете приводят к конфликтам в семьях.

«Считаю, что это должно перейти действительно на законодательный уровень запрета. На мой взгляд, регистрация и разрешение на пользование соцсетями должны вводиться, наверное, как минимум с 13—14 лет», — заявила детский омбудсмен.