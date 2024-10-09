Свыше шести тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве»

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Порядка 500 брендов пополнили проект «Сделано в Москве» в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Отмечается, что по последним данным участниками программы стали свыше шести тысяч предпринимателей.
С начала этого года бизнесмены в рамках проекта продали около 100 тысяч товаров на общую сумму в 325 миллионов рублей. Только в период с июля по сентябрь данный показатель достиг 170 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за весь 2023 год.
Сергунина подчеркнула, что 60% проданной продукции было реализовано на крупных городских мероприятиях, выставках и в фирменных магазинах.
Выручка с онлайн-торговли составила ещё 40%. В трех крупнейших российских маркетплейсах в этому году появились фирменные витрины проекта.
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С начала этого года бизнесмены в рамках проекта продали около 100 тысяч товаров на общую сумму в 325 миллионов рублей. Только в период с июля по сентябрь данный показатель достиг 170 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за весь 2023 год.
Сергунина подчеркнула, что 60% проданной продукции было реализовано на крупных городских мероприятиях, выставках и в фирменных магазинах.
Выручка с онлайн-торговли составила ещё 40%. В трех крупнейших российских маркетплейсах в этому году появились фирменные витрины проекта.
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Анастасия Чинкова