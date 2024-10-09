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В Щёлкове откроют производство электрооборудования

09 октября 2024, 15:47
Фото: iStock/Amorn Suriyan

Фото: iStock/Amorn Suriyan

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Современный завод по производству электрооборудования построит на территории городского Щёлково компания «Техэнергогрупп», участок для реализации проекта компании предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.


«Инвестиции в новое производство составят свыше 96 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году. Благодаря его открытию в округе появится ещё свыше 100 рабочих мест», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
На заводе будут выпускать трансформаторы, трансформаторные подстанции, реакторы, распределительные шкафы и дизель-генераторные установки.

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#производство
Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК
09 октября 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что в 2024 году столица приобрела шесть российских поездов «Иволга» для МЦД. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что для приобретения были использованы инфраструктурные бюджетные кредиты. Как пояснила Багреева, они предоставляются на значимые проекты, направленные на развитие инфраструктуры, что способствует созданию благоприятных условий для бизнеса, улучшению качества жизни и стимулированию экономического роста как в регионах, так и в стране в целом.

«Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы», — добавила Багреева.

По ее словам, их внедрение увеличило привлекательность районов города, способствовало притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест.

Сообщается, что общий объем инфраструктурных кредитов, которые были одобрены Москве, составил 106,72 миллиарда рублей. Стало известно, что все лимиты 2022–2024 годов уже потрачены. Были приобретены 468 вагонов для БКЛ и куплены 26 поездов для МЦД.

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Аналитик Буйволов допустил рост доллара до 100 рублей до конца года
08 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Денис Буйволов заявил, что доллар до конца года может вырасти до 100 рублей.
«Достижение долларом трёхзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье – и планка может не устоять. С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявлял, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.

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#сша
#доллар
#валюта
#курс
#экономика
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Заводы «Черкизово» и «Царицыно» миром уладили спор из-за колбасы
Заводы «Черкизово» и «Царицыно» мирно решили спор о колбасе «Губернская»
08 октября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Алексей Филатов

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о колбасе. И речь вовсе не о том, чья продукция вкуснее. Компании претендовали на эксклюзивное право использования названия «Губернская» на колбасе.
Ранее руководство завода «Черкизово» требовало взыскать с конкурентов около 549 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Соответствующий иск был подан в суд ещё в мае нынешнего года. Истцы утверждали, что «Царицыно» незаконно использует название «Губернская» на колбасе своего производства.

Можно вспомнить, что тогда же, в мае компания, ныне выступающая ответчиком по делу о «Губернской» также в свою очередь подавала иск к «Черкизово». Тогда речь шла о неправомерном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.

«Утвердить мировое соглашение», так указано в карточке дела. Никакие подробности данного соглашения пока оглашены не были. Судья только пояснила, что истец отказался настаивать на своих требованиях к ООО «Царицыно Эталон».

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#суд
#соглашения
#соглашение
#колбаса
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В Москве появятся три новых спортивных объекта в рамках программы поддержки инвесторов
В Москве инвесторы получат льготные кредиты на строительство спортивных объектов
08 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Igor Bostanika

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поможет инвесторам получить льготное кредитование на строительство в столице спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сергей Лискутов.
По его словам, в июле 2024 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действие программы льготного инвестиционного кредитования была расширена. Таким образом, в неё были включены инвесторы, вкладывающие средства в развитие городской спортивной инфраструктуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках программы поддержки инвесторов уже открылся многофункциональный спортивный комплекс. Кроме того, ведётся строительство ещё двух новых объектов — хоккейной арены и крытой спортивной площадки с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра. Лискутов также уточнил, что такое строительство ведётся и будет вестись впредь в соответствии с отраслевой схемой размещения, утверждённой Департаментом спорта города Москвы.

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#строительство
#комплекс
#инвесторы
#развитие
#площадки
#москва
#спорт
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В Подмосковье начался сбор заявок от бизнеса на международные выставки
08 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предварительный сбор заявок от предпринимателей на участие в международных российских и зарубежных выставках начался в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Предприниматели Подмосковья могут оставить заявку на участие на платформе «Мой экспорт», которая интегрирована с инвестиционным порталом региона. Заявки на международные выставки, которые будут проходить за рубежом и в России, принимаются до 1 ноября», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что подмосковным участникам выставок поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: он оплатит аренду площади, регистрационные сборы, постройку общего областного стенда. Кроме того, сотрудники фонда помогут подобрать потенциальных иностранных партнёров и обеспечат переводчика и техническое сопровождение переговоров.

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#мининвест мо
#выставки
#экономика
#предприниматели
#бизнес
#московская область
#подмосковье
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РБК: В России прогнозируется резкое снижение импорта легковых автомобилей
08 октября 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Российские власти прогнозируют заметное снижение объемов импорта легковых автомобилей в страну с 2025 года. Эксперты связывают это с окончанием в этом году отложенного спроса, вызванного проблемами с поставками и уходом зарубежных брендов.
Такие выводы можно сделать из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета, которые изучили аналитики РБК. Согласно подсчётам специалистов, в следующем году импорт легковых автомобилей (транспорт категории М1) в Россию составит 1,085 миллиона единиц. Из них новых будет 733,5 тысячи штук, а остальные — машины, с даты выпуска которых прошло более трех лет.

Каждый следующий год импорт легковых автомобилей будет сокращаться. Таким образом, в 2027 году в Россию будет ввозиться всего 776 тысяч иномарок, из которых новых будет 547,4 тысячи. Несмотря на это, благодаря ежегодному повышению утилизационного сбора, доходы федерального бюджета от импорта всего автомобильного транспорта, включая автобусы, спецтехнику и грузовые машины, будут расти. Для сравнения, в 2025 году государственная казна получит от импорта транспортных средств 1,14 триллиона рублей, а в 2027 — 1,26 триллиона.

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#транспорт
#автобусы
#доходы
#машины
#импорт
#бюджет
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Собянин: В Москве появится уникальный завод крупномодульного домостроения
08 октября 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Amorn Suriyan

В День московской промашленности мэр столицы Сергей Собянин посетил новый роботизированный завод во Внуково. Предприятие будет специализироваться на производстве крупногабаритных жилых модулей.
Глава Москвы поздравил коллектив завода с профессиональным праздником. Он отметил, что столица сейчас развивается в самых разных отраслях промышленности. Это и фармацевтика, и микроэлектроника, и автомобилестроение. И, конечно, особое место в этом ряду занимает строительная индустрия, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что реализуемый проект является по-настоящему уникальным и не исключил, что новый роботизированный завод подобного профиля после введения в эксплуатацию станет крупнейшим в мире. Мэр выразил уверенность, что проект, как запланировано, будет завершён в следующем году и завод после запуска всех мощностей даст Москве большой объём качественной и востребованной продукции.

Строительство комбината началось в 2019 году в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь производственного комплекса составит 161 тысячу квадратных метров. На предприятии будет создано около 2,6 тысячи рабочих мест.

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#строительство
#завод
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#фармацевтика
#москва
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В Рыбном союзе заявили, что дефицита красной икры в России не будет
08 октября 2024, 08:57

Фото: istockphoto/Andrej Filonenko

Дефицита красной икры в России не будет. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с РБК.
По его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году. В среднем россияне потребляют около 15 000 тонн икры в год. На Дальнем Востоке в этом году было добыто около 230 000 тонн лососевых рыб. Таким образом, в 2024 году производство красной икры может достигнуть 11,5 тысячи тонн.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — отметил он.

Ранее стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что стоимость увеличится на 10-15%.

До этого гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#производство
#цена
#россияне
#икра
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Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году
Средняя пенсия по старости составит 24,1 тысячу рублей в 2025 году
08 октября 2024, 05:40

Фото: istock/shurkin_son

Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году.
На конец 2024 года размер пенсии составит 22,4 тысячи рублей, что означает рост на 7,5% в следующем году. Ранее ожидалось увеличение на 7,3%, но индексация будет проведена быстрее. Об этом сообщает издание Известия.

Как отмечается в материале, рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров, что также ускорит увеличение средней пенсии.

Кроме того, с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы смогут рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 1200 рублей. В будущем пенсии могут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и 1 апреля, как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.

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#пенсионеры
#пенсии
#инвалиды
#рост
#депутат
#индексация
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