В Щёлкове откроют производство электрооборудования

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о колбасе. И речь вовсе не о том, чья продукция вкуснее. Компании претендовали на эксклюзивное право использования названия «Губернская» на колбасе.