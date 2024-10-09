В Щёлкове откроют производство электрооборудования

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Современный завод по производству электрооборудования построит на территории городского Щёлково компания «Техэнергогрупп», участок для реализации проекта компании предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в новое производство составят свыше 96 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году. Благодаря его открытию в округе появится ещё свыше 100 рабочих мест», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.На заводе будут выпускать трансформаторы, трансформаторные подстанции, реакторы, распределительные шкафы и дизель-генераторные установки.
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