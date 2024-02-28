Такер Карсон раскритиковал американскую санкционирую политику

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Такер Карлсон в интервью журналисту Рексу Фридману рассказал, как действия руководства США негативным образом сказываются на стране.
Карлсон раскритиковал политику санкций США, подчеркнув, что ограничения, введенные Вашингтоном, разрушают страну.
Ранее США ввели около 500 новых санкций против России. Об этом решении объявил президент США Джо Байден.
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«Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие», – отметил он.
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Александр Климов