На развитие спорта в России до 2028 года выделят 231 млрд рублей

14 октября 2025, 22:55

Дегтярёв: финансирование спорта до 2028 года составит 231 млрд рублей

Михаил Дегтярёв (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил о масштабных планах финансирования спортивной отрасли до 2028 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале, ссылаясь на выступление на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.





По словам министра, общий объём средств, направленных на развитие спорта в стране, составит 231 миллиард рублей. Основным механизмом реализации станет государственная программа «Спорт России».





«План её финансирования за счёт федерального бюджета на три года вырос на 12%», — уточнил Дегтярев, поблагодарив депутатов за поддержку предложений министерства.