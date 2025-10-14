На развитие спорта в России до 2028 года выделят 231 млрд рублей
Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил о масштабных планах финансирования спортивной отрасли до 2028 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале, ссылаясь на выступление на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам министра, общий объём средств, направленных на развитие спорта в стране, составит 231 миллиард рублей. Основным механизмом реализации станет государственная программа «Спорт России».
«План её финансирования за счёт федерального бюджета на три года вырос на 12%», — уточнил Дегтярев, поблагодарив депутатов за поддержку предложений министерства.Ранее глава Минспорта раскрыл структуру распределения бюджета по годам:
в 2026 году расходы на спорт составят 74,5 млрд рублей (на 9,6% больше, чем в текущем году), в 2027 году — 77,4 млрд рублей, в 2028 году — 79,1 млрд рублей.
Министр подчеркнул, что стабильное увеличение финансирования позволит улучшить спортивную инфраструктуру, расширить поддержку массового спорта и обеспечить подготовку российских спортсменов к международным соревнованиям.