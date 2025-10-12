MS: Судно КНР протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море

12 октября 2025, 22:26

Фото: istockphoto/Dikuch

Корабль береговой охраны Китая намеренно протаранил филиппинское судно BRP Datu Pagbuaya, которое сопровождало рыбаков в акватории Южно‑Китайского моря. Об этом пишет газета Manila Standard.





По данным береговой охраны Филиппин, в момент столкновения BRP Datu Pagbuaya и ещё два судна Бюро рыболовства Филиппин (BFAR) находились на якоре, выполняя задачи по защите рыболовецких судов.



Филиппинское судно получило незначительные повреждения, пострадавших нет.



Представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриела в комментарии газете заявил, что несмотря на тактику запугивания и агрессивные действия, PCG и BFAR сохраняют решимость.





«Нас не запугать и не выгнать, поскольку наше присутствие в группе островов Калаяан имеет решающее значение для защиты прав и средств к существованию филиппинских рыбаков», — говорится в материале.