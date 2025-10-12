MS: Судно КНР протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море
Корабль береговой охраны Китая намеренно протаранил филиппинское судно BRP Datu Pagbuaya, которое сопровождало рыбаков в акватории Южно‑Китайского моря. Об этом пишет газета Manila Standard.
По данным береговой охраны Филиппин, в момент столкновения BRP Datu Pagbuaya и ещё два судна Бюро рыболовства Филиппин (BFAR) находились на якоре, выполняя задачи по защите рыболовецких судов.
Филиппинское судно получило незначительные повреждения, пострадавших нет.
Представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриела в комментарии газете заявил, что несмотря на тактику запугивания и агрессивные действия, PCG и BFAR сохраняют решимость.
«Нас не запугать и не выгнать, поскольку наше присутствие в группе островов Калаяан имеет решающее значение для защиты прав и средств к существованию филиппинских рыбаков», — говорится в материале.
Manila Standard отмечает, что напряжённость между Китаем и Филиппинами в спорных водах Южно‑Китайского моря продолжает нарастать.
В качестве другого недавнего инцидента из судоходной практики газета приводит столкновение у побережья Нуадибу (Мавритания) 19 сентября: 105‑метровое судно Right Whale протаранило 31‑метровый морозильный траулер Tafra 3.
По сообщениям, столкновение длилось не менее 4,5 минуты. Экипаж траулера пытался найти укрытие, на кадрах видно, как двое моряков поднимаются по сетям в попытке переместиться в более безопасную часть судна.