Китай может направить ограниченный военный контингент для получения опыта на СВО

14 октября 2025, 13:44

Фото: iStock/Александр Семенов

Китай может отправить ограниченный военный контингент в зону специальной военной операции (СВО) с целью получения боевого опыта. Об этом заявил китаист Кирилл Котков.





По его словам, такая возможность теоретически существует, но её реализация будет напрямую зависеть от дальнейшего развития отношений Пекина с Вашингтоном и странами Евросоюза.





«Теоретически участие Китая в СВО возможно для того, чтобы обкатать ограниченный контингент китайских военных, чтобы армия КНР получила опыт боев по аналогии с Северной Кореей. Китайцы не имеют совершенно никакого опыта участия в современных военных операциях, несмотря на то, что на СВО есть добровольцы из этой страны», — пояснил Котков изданию NEWS.ru.