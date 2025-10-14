Китай может направить ограниченный военный контингент для получения опыта на СВО
Китай может отправить ограниченный военный контингент в зону специальной военной операции (СВО) с целью получения боевого опыта. Об этом заявил китаист Кирилл Котков.
По его словам, такая возможность теоретически существует, но её реализация будет напрямую зависеть от дальнейшего развития отношений Пекина с Вашингтоном и странами Евросоюза.
«Теоретически участие Китая в СВО возможно для того, чтобы обкатать ограниченный контингент китайских военных, чтобы армия КНР получила опыт боев по аналогии с Северной Кореей. Китайцы не имеют совершенно никакого опыта участия в современных военных операциях, несмотря на то, что на СВО есть добровольцы из этой страны», — пояснил Котков изданию NEWS.ru.
Эксперт добавил, что в случае отправки военных их пребывание будет краткосрочным с последующей ротацией кадров. При этом китаист отметил, что такой шаг маловероятен при нормализации отношений с Западом, однако может стать реален в случае их существенного ухудшения.