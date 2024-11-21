Таролог раскрыла, к чему приведет запрет на карты Таро

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Запрет на карты Таро приведет лишь усилит интерес в обществе к магическим практикам. Об этом заявила таролог Аделина Панина, комментируя недавнее предложение одного из депутатов запретить платные гадания. По ее словам, Таро — не просто карты для гаданий, а проводник в мире подсознания.
«Я не удивлена, что люди бросились покупать карты Таро. Такие запреты всегда работают наоборот. Чем сильнее пытаются что-то ограничить, тем больше это вызывает интерес», — рассказала она в беседе с «Общественной службой новостей».Аделина считает, что гадание не просто предсказывает будущее, но и включает в себя психологическую консультацию, духовную поддержку, о чем говорит массовый интерес людей к картам Таро.
Таролог заключила, что вместо запрета гадания, лучше попытаться понять, почему люди идут к гадалкам и ищут ответы.
«Возможно, это станет шагом к чему-то большему — к развитию культуры самоанализа, личностного роста и умения слышать себя», — резюмировала таролог.Читайте также:
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