Эзотерик раскритиковал запрет на Таро при собеседовании

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Запрет на расклады карты Таро во время собеседований оторван от реальности, так как тарологи в таких случаях заменяют психологов. Об этом заявил эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый. По его словам, при этом сам факт расклада при собеседовании будет сложно доказать.
«Законопроект еще на какое-то время удержит Таро в статусе непризнанной официально методики, но никак не отразится на ее использовании работодателями. К сожалению, депутаты, отрицая Таро как явление, попадают в свою же ловушку, их запретительные меры оторваны от реальности и вот почему», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.RU».По его мнению, тарологи настраиваются на фото и выявляют среди кандидатов людей с выгоранием, с депрессией, нестабильной психикой, зависимостями, точно так же, как и психологи.
При этом в российских регионах люди все больше интересуются гадалками и эзотериками вместо психологов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование агентства Modifiers, в Кузбассе за прошедший год лишь 21% населения интересовался услугами психологов, в то время как 39% обращались к эзотерическим практикам.
Издание отмечает, что рынок эзотерических услуг в России за 2023 год превысил рынок психологии в 20 раз, и при ежегодных темпах роста в 20%, достиг 2 трлн рублей.
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