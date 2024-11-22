HR-эксперт Мурадян: найм сотрудника по прогнозу таролога является дискриминацией

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Последнее в России отмечают растущий интерес работодателей к услугам тарологов и астрологов при найме сотрудников, однако полагаться на такие практики при окончательном решении будет дискриминацией. Об этом заявил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян. По его словам, прогнозы эзотериков не имеют под собой научного обоснования и не могут считаться профессиональными.
«Тарологи способны привнести интересные идеи и перспективы, но их рекомендации не основаны на объективных данных и фактах, которые являются критически важными при принятии решений о найме. В современном бизнесе важнее всего полагаться на проверенные методы оценки, такие как собеседования, тестирования и оценка профессиональных навыков», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.Мурадян также отметил, что полагание на прогнозы тарологов при найме может негативно сказаться на имидже компании, вызывать раздражение среди уже имеющихся работников, потому лучше стоит вкладываться в развитие систем оценки и повышения квалификации HR-специалистов.
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