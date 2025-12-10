ТАСС: Россияне смогут пользоваться картами «Мир» с истекшим сроком годности

10 декабря 2025, 13:20

Фото: istockphoto/Younes Kraske

Банки согласовали, что карты «Мир» с истекшим сроком действия будут продолжать функционировать на постоянной основе, за исключением некоторых случаев.





Как пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Дубынина, это решение позволит гражданам самостоятельно и заранее планировать замену пластика.



Дубынин подчеркнул, что продление срока действия является важной мерой для удобства граждан и снижения нагрузки на банковскую инфраструктуру. Он также напомнил, что такую возможность ввели во время пандемии, когда людям было сложно посещать отделения банков.



НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с истекшим сроком до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году.



К ним относятся, например, оплата проезда в общественном транспорте или покупки на борту самолета, когда банк не может проверить транзакцию в реальном времени. Кроме того, НСПК рекомендует своевременно блокировать и уничтожать утерянные карты с истекшим сроком действия во избежание несанкционированного использования.





«К 2030 году части держателей таких карт «Мир», которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые», — говорится в материале.