Россиянам объяснили, в каких случаях их имеют право выселить из собственного жилья
В России собственников жилья могут принудительно выселить за самовольную перепланировку или систематическое нарушение прав соседей. Этим с РИА Новости поделился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что такие решения принимаются крайне редко и исключительно по решению суда, а не по инициативе управляющей компании или администрации дома.
Основными причинами для выселения часто являются нарушения, которые гражданин повторяет раз за разом, не обращая внимания на просьбы соседей прекратить.
«Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий», — отметил Якубовский.Если предупреждения о необходимости устранить нарушения игнорируются, суд может вынести решение о принудительной продаже квартиры наглого собственника с торгов.
Другим весомым основанием для выселения является «использование жилья не по назначению». Например, организация в квартире хостела, склада или коммерческой точки.
Также серьезным нарушением считается самовольная перепланировка, которая затрагивает несущие конструкции или общедомовое имущество и создает угрозу безопасности здания.
«Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда», — подвел итог собеседник агентства.Ранее сообщалось, что если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. За такие действия предусмотрены административная и уголовная ответственность.