Достижения.рф

Россиянам объяснили, в каких случаях их имеют право выселить из собственного жилья

Якубовский: Собственников жилья имеют право выселить за самовольную перепланировку
Фото: iStock/Roberto Rizzi

В России собственников жилья могут принудительно выселить за самовольную перепланировку или систематическое нарушение прав соседей. Этим с РИА Новости поделился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.



Парламентарий подчеркнул, что такие решения принимаются крайне редко и исключительно по решению суда, а не по инициативе управляющей компании или администрации дома.

Основными причинами для выселения часто являются нарушения, которые гражданин повторяет раз за разом, не обращая внимания на просьбы соседей прекратить.

«Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий», — отметил Якубовский.
Если предупреждения о необходимости устранить нарушения игнорируются, суд может вынести решение о принудительной продаже квартиры наглого собственника с торгов.

Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России
Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России
Другим весомым основанием для выселения является «использование жилья не по назначению». Например, организация в квартире хостела, склада или коммерческой точки.

Также серьезным нарушением считается самовольная перепланировка, которая затрагивает несущие конструкции или общедомовое имущество и создает угрозу безопасности здания.

«Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда», — подвел итог собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. За такие действия предусмотрены административная и уголовная ответственность.
Мария Моисеева

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0