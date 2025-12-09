Россиянам объяснили, в каких случаях их имеют право выселить из собственного жилья

09 декабря 2025, 04:01

Якубовский: Собственников жилья имеют право выселить за самовольную перепланировку

Фото: iStock/Roberto Rizzi

В России собственников жилья могут принудительно выселить за самовольную перепланировку или систематическое нарушение прав соседей. Этим с РИА Новости поделился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.





Парламентарий подчеркнул, что такие решения принимаются крайне редко и исключительно по решению суда, а не по инициативе управляющей компании или администрации дома.



Основными причинами для выселения часто являются нарушения, которые гражданин повторяет раз за разом, не обращая внимания на просьбы соседей прекратить.





«Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий», — отметил Якубовский.

«Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда», — подвел итог собеседник агентства.