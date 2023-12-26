В России выросли запасы китайских грузовиков

Фото: iStock/DarthArt
На российских складах автотехники возросли запасы китайских грузовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в России скопилось свыше 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысяч самосвалов китайского производства. Таких запасов хватит до февраля-марта 2024 года.
При этом, к концу текущего года продажи нескольких марок китайских грузовиков сократились. Так, наиболее популярный автомобильный бренд Shacman в течение года продавалась в количестве 1,9 тысяч штук в месяц. Однако к концу года продажи снизились до 1,7 тысяч штук ежемесячно.
По данным ноября, самым популярным производителем грузовиков в России стал КамАЗ. Аналитики прогнозируют сохранение лидирующей позиции до конца первого квартала следующего года. Также российский производитель заявил о намерении увеличить производство и продажи машин последнего поколения.
Читайте также:
Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW
Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге
Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год
При этом, к концу текущего года продажи нескольких марок китайских грузовиков сократились. Так, наиболее популярный автомобильный бренд Shacman в течение года продавалась в количестве 1,9 тысяч штук в месяц. Однако к концу года продажи снизились до 1,7 тысяч штук ежемесячно.
Читайте также:
Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW
Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге
Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год
Анастасия Чинкова