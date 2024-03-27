Техника в России может подорожать на 20% с 1 апреля

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Порог беспошлинных онлайн-покупок может снизиться в РФ с €1000 до €200 с 1 апреля. Это может привести к росту стоимости техники на 20%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка.
В России всегда существовал порог беспошлинных онлайн-покупок до €200, но в 2022 году его повысили до €1000 для поддержки параллельного импорта. С апреля порог снова могут снизить в пять раз. При этом пошлина составляет 15% от цены товара и от превышения порога цены. Так, при приобретении товара за €250 итоговая стоимость с учетом пошлины составит уже €257,5.
Снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10–20%, считают опрошенные Hi-Tech Mail.ru представители онлайн-ретейла. Сначала цены вырастут на товары, которые официально не поставляются в РФ производителем. Речь идёт об аксессуарах для ПК, технике и многом другом.
«Вероятность того, что флагманская техника Apple подорожает с 1 апреля, — 100%. По самым оптимистичным прогнозам, ретейлеры поднимут цены на 15% и более. При этом простых и легальных способов обхода сниженного лимита пока нет», — сообщили в компании Pro-Vision.
Также эксперты прогнозируют увеличение числа контрафактных товаров и отказов потенциальных покупателей от дорогих устройств в пользу более доступных аналогов.
Сегодня решение о снижении беспошлинного ввоза с 1 апреля до €200 не окончательное. Власти также рассматривают варианты со снижением порога до €500 или снижением самой пошлины с 15% до 5% при сохранении порога в €200, пишут в СМИ.
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Снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10–20%, считают опрошенные Hi-Tech Mail.ru представители онлайн-ретейла. Сначала цены вырастут на товары, которые официально не поставляются в РФ производителем. Речь идёт об аксессуарах для ПК, технике и многом другом.
Также эксперты прогнозируют увеличение числа контрафактных товаров и отказов потенциальных покупателей от дорогих устройств в пользу более доступных аналогов.
Сегодня решение о снижении беспошлинного ввоза с 1 апреля до €200 не окончательное. Власти также рассматривают варианты со снижением порога до €500 или снижением самой пошлины с 15% до 5% при сохранении порога в €200, пишут в СМИ.
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Евгения Парфентьева