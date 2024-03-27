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Техника в России может подорожать на 20% с 1 апреля

27 марта 2024, 19:44
Фото: iStock/nd3000

Фото: iStock/nd3000

Порог беспошлинных онлайн-покупок может снизиться в РФ с €1000 до €200 с 1 апреля. Это может привести к росту стоимости техники на 20%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка.
В России всегда существовал порог беспошлинных онлайн-покупок до €200, но в 2022 году его повысили до €1000 для поддержки параллельного импорта. С апреля порог снова могут снизить в пять раз. При этом пошлина составляет 15% от цены товара и от превышения порога цены. Так, при приобретении товара за €250 итоговая стоимость с учетом пошлины составит уже €257,5.

Снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10–20%, считают опрошенные Hi-Tech Mail.ru представители онлайн-ретейла. Сначала цены вырастут на товары, которые официально не поставляются в РФ производителем. Речь идёт об аксессуарах для ПК, технике и многом другом.


«Вероятность того, что флагманская техника Apple подорожает с 1 апреля, — 100%. По самым оптимистичным прогнозам, ретейлеры поднимут цены на 15% и более. При этом простых и легальных способов обхода сниженного лимита пока нет», — сообщили в компании Pro-Vision.

Также эксперты прогнозируют увеличение числа контрафактных товаров и отказов потенциальных покупателей от дорогих устройств в пользу более доступных аналогов.

Сегодня решение о снижении беспошлинного ввоза с 1 апреля до €200 не окончательное. Власти также рассматривают варианты со снижением порога до €500 или снижением самой пошлины с 15% до 5% при сохранении порога в €200, пишут в СМИ.

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Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
27 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/ultramarine5

Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, которые также имеют второе гражданство России. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что с этим столкнулись клиенты банков UBS и Credit Suisse. По словам управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, клиенты данных финансовых организаций, у которых есть второе российское гражданство, не получают доходов и не платят налогов в РФ.

По данным источника, швейцарские банки стали тщательным образом рассматривать любые связи своих клиентов с Россией.

Ранее сообщалось, что банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#клиенты
#рф
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Производитель средств спасения при пожаре построит ещё один цех в Подмосковье
27 марта 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Самоспас» увеличит производственные мощности за счёт строительства ещё одного цеха в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. «Самоспас» разрабатывает и производит средства спасения и эвакуации чрезвычайных ситуациях.
«В конце прошлого года компания запустила цех по производству приспособлений для эвакуации и теперь приступила к строительству второго цеха на территории городского округа Истра. Объём инвестиций в проект увеличится со 150 млн до 250 млн рублей. Ввести в эксплуатацию новую площадку планируется в третьем квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Самоспас» более 15 лет производит устройства для экстренной эвакуации людей из высоток. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые используют, если пути отступления блокированы огнём или задымлены.
«Пожар или другая опасность могут привести людей не только в подвал или на улицу, но и на крышу. С помощью системы «Самоспас» можно эвакуироваться с высоты самостоятельно, не дожидаясь приезда спасателей. Системы полностью автоматические: устройство закрепляется за предустановленную анкерную точку, человек выкидывает трос, надевает косынку и спускается из окна с высоты до 200 м», – рассказал гендиректор компании Илья Маликов
В Подмосковье планируется не только производить системы для эвакуации, но и испытывать их на собственном высотном полигоне.

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#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
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#строительство
#московская область
#подмосковье
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В Сергиево-Посадском округе запустят производство инфракрасных обогревателей
27 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/kckate16

Завод по выпуску инфракрасных стеклянных обогревателей построили на территории Сергиево-Посадского городского округа, земля инвестору — компании «Загорское монтажное управление» — была предоставлена без торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет почти 235 миллионов рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В настоящее время строительство завода общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров уже завершено, в состав предприятия входят цеха по производству и сборке продукции, зона упаковки, склад, а также вспомогательные помещения.

Ввести новый завод в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. Благодаря открытию этого производства в округе появится 45 новых рабочих мест.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Производитель инсулина из Серпухова полностью перешёл на импортозамещение
27 марта 2024, 17:46

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский

Работающая в посёлке Оболенск городского округа Серпухов компания «Герофарм» провела импортозамещение. Она производит более 25 видов лекарств для лечения эндокринологических, гинекологических, урологических, неврологических и офтальмологических заболеваний, сообщила начальник цеха производства готовых лекарственных форм компании «Герофарм» Анастасия Корчиго.
«В прошлом году «Герофарм» впервые зарегистрировал аналог лекарственного препарата «Оземпик» под названием «Семавик». Это препарат для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Он также используется при борьбе с ожирением. Ранее датский производитель «Оземпика» объявил о прекращении поставок препарата в Россию. Для спасения людей пришлось срочно заняться выпуском аналога», – рассказала Корчиго.
По словам начальника цеха, компания способна на 100% покрыть потребность России в инсулине, но при планировании производства ориентируется на существующий спрос.

В прошлом году «Герофарм» поставил на российский рынок 250 тыс. упаковок «Семавика».

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#экономика
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#московская область
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В Подмосковье выросло производство жареного кофе и кофе без кофеина
27 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Общий объём производства жареного кофе, а также кофе без кофеина в Московской области в минувшем году составил более 16 тысяч тонн, что на три процента больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Московская область занимает одну из лидирующих позиций по производству кофе в России. За 2023 год в регионе произведено более 16 тысяч тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Это составляет свыше 42% от общего объёма кофе, произведенного в Центральном федеральном округе, и более 18% от общероссийского объёма», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Рост производства кофе в Московской области обеспечили компании «Кофеско», «Московская кофейня на паяхъ», АО «Компания «Продукт-сервис», «Фрэш Кофе» «Кофепод» и «Монтана кофе».

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#производство
#экономика
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#минсельхозпрод мо
#московская область
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В Подмосковье разработали уникальную потолочную систему для школьных лабораторий
27 марта 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания из Солнечногорска «Арисмо инжиниринг» разработала уникальную потолочную систему для нужд лабораторных классов в школах, она обеспечивает возможность эффективно и безопасно проводить химические и физические опыты, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Наши системы, оснащённые электричеством, водой, газом, цифровыми данными и многим другим, позволяют учителям доступно преподносить информацию, а школьникам — почувствовать себя настоящими учеными в исследовательской лаборатории», — отметил гендиректор компании Сергей Овчинников.
Ранее потолочные системы такого типа для российских школ закупали в Германии. Теперь используется эта отечественная разработка — не только полностью уникальная, но и не уступающая зарубежным аналогам.
В настоящее время потолочные системы от «Арисмо инжиниринг» устанавливаются в школах по всей России, кроме того, компания начала выходить на зарубежные рынки.

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#солнечногорск
#импортозамещение
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#экономика
#изобретение
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Подмосковные производители зоотоваров привезли продукцию на выставку в Казахстане
27 марта 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Шесть подмосковных производителей участвуют в международной специализированной выставке зоотоваров и услуг в Казахстане ZooExpo 2024. Они отправились туда при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мероприятие проходит в городе Алматы и продлится до 29 марта. На нём проводят презентации производителей зоотоваров и круглые столы с участием предприятий и покупателей. Подмосковные компании представляют продукцию на коллективном стенде региона. Фонд подготовил экспонентов и обеспечил финансирование их участия в выставке», – уточнили в министерстве.
Свою продукцию на выставке представляют производители наполнителей для туалетов животных «РАМЭКО» из Жуковского, «АВК» из Клина и «Топселлер» из Солнечногорска, производитель кормов для животных «Дикей Март» из Щёлкова, производитель товаров для животных «ОптСнаб» из Серпухова, а также индивидуальный предприниматель Тарасова из Лыткарина, которая выпускает одежду и другую текстильную продукцию для питомцев.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает услуги подмосковным компаниям бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство». Перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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Стало известно о будущем торговых отношений России и Турции
Dünya: банки Турции отклоняют платежи из России, экспортёры не получают деньги
27 марта 2024, 12:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкие экспортёры до сих пор не могут получить денежные переводы из России, поскольку банки отклоняют их. Об этом сообщает местная газета Dünya.
Отмечается, что с начала текущего года экспортёры не могут получить деньги и закрыть экспортные счета, поскольку турецкие банки отклонили платежи из России.

Однако по Коммюнике о решении №32 о защите стоимости валюты Турции и по циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна поступить в страну в течение 180 дней.

Министерство торговли Турции, тем временем, сообщает, что этот период – то форс-мажорные обстоятельства для России и Украины. Ведомство может предоставить дополнительное продление на срок до двух лет по окончании периода уведомления.

Издание утверждает, что эта ситуация застопорила торговлю между Россией и Турцией. В дальнейшем, это может привести к сокращению производственных мощностей, поскольку закрытие рынка влечёт за собой замедление производства. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на занятость.

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#торговля
#сотрудничество
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В Серпухове стартовала реконструкция комплекса по переработке овощей
27 марта 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Первый этап масштабной реконструкции комплекса по переработке овощей начался в деревне Ивановское городского округа Серпухов, ход работ проверили сотрудники регионального Главгосстройнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«В первый этап реконструкции входит постройка двухэтажного здания для твёрдых бытовых отходов (ТБО) площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте вырыт котлован, обустроен фундамент, установлены несущие и ограждающие конструкции будущей постройки. Идёт обустройство внутренних инженерных систем и отделка помещений», — говорится в сообщении.
Всего реконструкция комплекса будет проводиться в три этапа. На втором этапе построят корпус для переработки овощей, на третьем — дополнительный склад и систему очистных сооружений.

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#экономика
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