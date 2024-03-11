Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO

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Telegram оценивается потенциальными инвесторами в 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times.
Дуров рассказал, что Telegram рассматривает IPO как средство демократизировать доступ к стоимости компании. Мессенджер имеет более 900 млн активных пользователей, а его выручка составляет «сотни миллионов долларов».
По мнению собеседников Financial Times, Telegram устремится к листингу в США при наличии благоприятных рыночных условий и увеличении прибыльности. Первичное размещение акций запланировано на 2025 год.
Павел Дуров также добавил, что не исключает, что в ходе IPO Telegram продаст часть акций своим постоянным пользователям.
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По мнению собеседников Financial Times, Telegram устремится к листингу в США при наличии благоприятных рыночных условий и увеличении прибыльности. Первичное размещение акций запланировано на 2025 год.
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Мария Федоровцева