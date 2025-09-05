Tesla предложила Илону Маску премию в 1 трлн долларов

05 сентября 2025, 17:20

Совет директоров Tesla предложил одобрить премию для Маска в 1 трлн долларов

Фото: iStock/Victor Golmer

Совет директоров компании Tesla предложил акционерам одобрить новый компенсационный пакет для главного исполнительного директора Илона Маска, предусматривающий вознаграждение в размере одного триллиона долларов на ближайшие десять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.