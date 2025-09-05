Достижения.рф

Tesla предложила Илону Маску премию в 1 трлн долларов

Совет директоров Tesla предложил одобрить премию для Маска в 1 трлн долларов
Фото: iStock/Victor Golmer

Совет директоров компании Tesla предложил акционерам одобрить новый компенсационный пакет для главного исполнительного директора Илона Маска, предусматривающий вознаграждение в размере одного триллиона долларов на ближайшие десять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Первый транш выплаты по новому пакету станет доступен Маску только после того, как капитализация Tesla достигнет отметки в два триллиона долларов и будет выполнено одно из условий, связанных с операционной динамикой компании.

Ключевым условием является увеличение рыночной капитализации Tesla с текущего уровня в один триллион долларов до 8,5 триллиона долларов к 2035 году, что потребует создания дополнительной стоимости для акционеров на сумму около 7,5 триллиона долларов.

На фоне новостей акции Tesla в ходе предварительных торгов в пятницу выросли на 1,9%.

Анастасия Чинкова

