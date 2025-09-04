Дуров в ответе Маску: западные страны постоянно вторгались в чужие государства
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил американскому бизнесмену Илону Маску и заявил, что западные страны регулярно вторгались на территорию славянских государств. Об этом российский предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
Ранее Илон Маск заявил, что слово «раб» (slave на английском языке) происходит от слова, обозначающего белого человека. Встроенная в X нейросеть ИИ Грок уже добавила, слово вошло в английский язык в районе XIII века из старофранцузского «esclave», которое, в свою очередь, образовано от средневекового латинского «sclavus», изначально означавшего «славянин».
На это Дуров ответил тем, что исторически западные европейцы регулярно порабощали славян. При этом славянские страны никогда не вторгались на территорию Западной Европы без веской причины.
