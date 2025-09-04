Дуров в ответе Маску: западные страны постоянно вторгались в чужие государства

04 сентября 2025, 16:25

Павел Дуров (Фото: Instagram*/durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил американскому бизнесмену Илону Маску и заявил, что западные страны регулярно вторгались на территорию славянских государств. Об этом российский предприниматель написал на своей странице в соцсети X.