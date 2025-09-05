Маск анонсировал восстановление зрения слепым пациентам в 2026 году
Компания Neuralink Илона Маска планирует в 2026 году провести операцию по частичному восстановлению зрения полностью слепому человеку. Соответствующее заявление предприниматель сделал в социальной сети X, комментируя первые успешные операции компании за пределами США.
«Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году», — написал бизнесмен в социальной сети X.
Это заявление стало ответом на публикацию Neuralink о успешном проведении двух операций в Канаде, которые стали первыми для компании за пределами Соединенных Штатов . В компании отметили, что это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать технологии доступными большему числу людей по всему миру.
Ранее, в марте 2025 года, Маск уже сообщал, что Neuralink планирует впервые установить имплант для решения проблем с нарушениями зрения в конце этого года. По словам предпринимателя, разрабатываемый зрительный имплант сможет помочь даже тем, кто никогда не имел зрения с рождения.