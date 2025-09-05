Маск не пришел на встречу с Трампом в Белый дом после приглашения

05 сентября 2025, 11:31

CNN: Маск отказался от встречи с Трампом в Белом доме, несмотря на приглашение

Фото: iStock/lucky-photographer

От встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отказался его бывший Старший советник, инженер и миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает телеканал CNN.