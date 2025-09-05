Достижения.рф

Маск не пришел на встречу с Трампом в Белый дом после приглашения

Фото: iStock/lucky-photographer

От встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отказался его бывший Старший советник, инженер и миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает телеканал CNN.



По словам американского предпринимателя, он не смог прийти, несмотря на приглашение. Вместо него мероприятие посетил его представитель.

Отмечается, что встреча проводилась с ключевыми представителями IT-отрасли США. На ней присутствовали гендиректор Meta* Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Google Сундар Пичаи и глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее Трамп заявил, что ему грустно смотреть на то, как Маск «слетает с катушек».

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Лидия Пономарева

