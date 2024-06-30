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В Британии заявили о дефиците самолетов для ответа России

The Sun: в Британии осталось четыре истребителя, готовых к развертыванию
30 июня 2024, 02:29
Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Британии лишь четыре истребителя, готовы к развертыванию, если России нанесет ядерный удар, заявил маршал авиации Грег Бегвелл в интервью The Sun.
Бывший командующий ВВС считает, что армия не сможет защитить себя от «значительной атаки» России, если в ближайшем будущем будет нанесен предполагаемый удар. Только четыре Eurofighter Typhoon готовы взлететь в воздух в ближайшее время. Согласно изданию, два истребителя базируются в Лоссимауте в Шотландии и два – в Конингсби в Линкольншире.

«Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Великобритания , как и большая часть европейских стран НАТО, не вкладывала средства в армию», – указал эксперт.



Он считает, что теперь в стране недостаточно самолетов для ответа России.

Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что ВВС Соединенного Королевства испытывают нехватку истребителей. У них также недостаточно резервов на случай войны с Россией.

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#россия
#великобритания
#истребитель
#самолёты
Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области
Гладков: два дрона-камикадзе нанесли удар по многоквартирному дому в Грайвороне
30 июня 2024, 02:35

Фото: istockphoto/Standart

В городе Грайворон Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в двух квартирах были выбиты окна. Кроме того, одна машина была поражена осколками.

В ночь с на 29 июня Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В частности, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также крыша гаража и забор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Польша и Прибалтика пожелали создать на границе с РФ «восточный щит»
Польша и Прибалтика желают создать на границе с Россией непреодолимый барьер
30 июня 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.
По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

«Прежде нескоординированные попытки укрепить восточные границы Европейского союза сменяются единой инициативой Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На своих границах с Россией и Белоруссией они собираются возвести непреодолимый барьер по единому образцу», – сообщается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, судя по действиям Варшавы, в отношениях России и Польши не ожидается «ничего хорошего».

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Байден спутал Италию и Францию
Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств на выборы
30 июня 2024, 01:48

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств для своей кампании по переизбранию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В своем выступлении Байден пожаловался на то, что бывший президент Дональд Трамп отказался посетить кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.

«Он не пошел бы на кладбище в Италии», – сказал Байден, подразумевая французское кладбище.

Затем Байден повторил оговорку, заявил, что его сын тоже погиб, «но не в Италии, в Ираке». Однако сын Байдена Бо умер от онкологии после возвращения в Соединенные Штаты из военной поездки.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

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#дональд трамп
#джозеф байден
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#война
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#сша
#выборы
#президент
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В США заявили о желании заменить Байдена более молодым кандидатом
WSJ: Демократическая партия США желает заменить Байдена более молодым кандидатом
30 июня 2024, 01:05

Фото: iStock/Vacclav

Бывший губернатор Южной Каролины и постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на президентских выборах более юного кандидата, чем нынешний президент Джо Байден, сообщает The Wall Street Journal.
По словам Хейли, демократы планируют замену Байдена более молодым кандидатом. Тем не менее данная перемена не поможет бывшему президенту Дональду Трампу победить на выборах, добавила она.

«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», – сообщила Хейли.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#дональд трамп
#сша
#президент
#выборы
#джозеф байден
#оон
#губернатор
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Трамп высказался о неудаче Байдена на дебатах
Трамп: провальное выступление Байдена затмило мой успех на дебатах
30 июня 2024, 00:59

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена, сообщает ТАСС.
По мнению политика, мир приблизился к третьей мировой войне из-за риторики нынешней администрации США. По словам Трампа, неудачное выступление Байдена во время дебатов привлекло все внимание аудитории.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», – заявил он.

Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, бывший президент также «является угрозой для всех тех принципов», поддерживаемых Соединенными Штатами.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#сша
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В Израиле началась масштабная антиправительственная акция
Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников и отставки правительства
30 июня 2024, 00:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Израиле начались крупнейшие антиправительственные демонстрации, передает ТАСС.
Протестующие в Тель-Авиве потребовали освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и проведения досрочных выборов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, сотни участников акции пришли к Дому профсоюзов, где на проезжей части начали зажигать костры.

Ранее в Тель-Авиве семьи российских заложников немедленно призвали израильские власти заключить соглашение с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, 7 октября 2023 года последователи ХАМАС захватили 240 заложников, некоторые из которых были освобождены, а часть не выжила.

Ранее, в начале июня, министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке и выходе своей партии из правительства своей страны.

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#заложники
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Байден пообещал выиграть выборы президента США
30 июня 2024, 00:35

kremlin

Президент США Джо Байден пообещал, что победит на президентских выборах, которые состоятся в ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп – подлинная угроза», – заявил Байден в ходе предвыборной кампании в штате Нью-Йорк.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
#нью-йорк
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Помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем проведения
30 июня 2024, 00:19

Фото: whitehouse.gov

Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвано тем, что они проводились вечером в 21:00 по местному времени, заявили Axios помощники американского ​лидера.
По их словам, публичные мероприятия на камеры обычно проводятся с 10:00 до 16:00. Источники издания отметили, что за пределами этого временного диапазона или во время поездок в заграничные страны Байден скорее всего допускает словесные ошибки и устает.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
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В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов
The Wall Street Journal: Вена превратилась в базу для российских тайных операций
29 июня 2024, 23:56

Фото: iStock/ Teka77

Вена стала новой базой для российских секретных операций после того, как европейские страны изгнали 600 российских дипломатических шпионов после начала конфликта на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в течение последних двух лет количество российских офицеров в Австрии увеличилось с 300 более чем до 500. В то же время, по информации австрийской спецслужбы, до половины из них могут работать шпионами. WSJ также утверждает, что Россия наняла представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и мониторинга критически важных инфраструктурных объектов, а также операции по оказанию влияния и других. Отмечается, что этому способствует австрийское законодательство: согласно закону, шпионаж запрещен только в том случае, если он направлен против самой Австрии.

Ранее CBS News в США заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» между дипломатами и американскими источниками.

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#хакер
#частный детектив
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