В Британии заявили о дефиците самолетов для ответа России

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В Британии лишь четыре истребителя, готовы к развертыванию, если России нанесет ядерный удар, заявил маршал авиации Грег Бегвелл в интервью The Sun.
Бывший командующий ВВС считает, что армия не сможет защитить себя от «значительной атаки» России, если в ближайшем будущем будет нанесен предполагаемый удар. Только четыре Eurofighter Typhoon готовы взлететь в воздух в ближайшее время. Согласно изданию, два истребителя базируются в Лоссимауте в Шотландии и два – в Конингсби в Линкольншире.
Он считает, что теперь в стране недостаточно самолетов для ответа России.
Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что ВВС Соединенного Королевства испытывают нехватку истребителей. У них также недостаточно резервов на случай войны с Россией.
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«Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Великобритания , как и большая часть европейских стран НАТО, не вкладывала средства в армию», – указал эксперт.
Он считает, что теперь в стране недостаточно самолетов для ответа России.
Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что ВВС Соединенного Королевства испытывают нехватку истребителей. У них также недостаточно резервов на случай войны с Россией.
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Александр Климов