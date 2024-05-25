Финансовое положение Британии назвали самым тяжелым за 70 лет

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Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что все британские партии, участвующие в парламентских выборах, должны быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, стоящих перед следующим правительством, передает Bloomberg.
По его мнению, победителю голосования придется решить проблему, серьезнее которой не было, по крайней мере, с 1950-х годов. Лондон может выйти из кризиса тремя способами, предположил он.
В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повышение налогов до 80-летнего максимума или значительное увеличение задолженности.
Ранее сообщалось, что британские чиновники будут уволены ради трат на оборонную промышленность.
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В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повышение налогов до 80-летнего максимума или значительное увеличение задолженности.
«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», – отметил он.
Ранее сообщалось, что британские чиновники будут уволены ради трат на оборонную промышленность.
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Александр Климов