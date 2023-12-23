Россия и Германия вынуждены сохранить контакты, заявил посол Ламбсдорфф

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Германия вынуждена сохранить контакты с Россией. С таким заявлением выступил посол ФРГ в РФ Александр Граф Ламбсдорфф.
Вместе с тем, Ламбсдорфф добавил, что в настоящее время одной из первостепенных задач Германии является завершение конфликта на Украине. Также необходимо обеспечить построение стабильного прочного мира, основанного на международном праве.
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Анастасия Чинкова