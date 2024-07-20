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Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft

20 июля 2024, 03:44
Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя в платформе облачного хранения данных Microsoft Azure, передает агентство Bloomberg.
Согласно материалу, сбой произошел в пятницу, в настоящее время большинство банкоматов работают.

Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.



19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.

Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.

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#банки
#банкоматы
Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы
20 июля 2024, 02:10

Фото: istockphoto.com/shironosov

Министерство труда РФ предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы, информирует ТАСС.
Список из 224 профессий и 1 305 предприятий планируют расширить до 237 профессий и 1 442 предприятий.

В перечень войдут такие профессии, как гидролог, техник-метролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометеорологический наблюдатель, техник по эксплуатации гидрометеорологического оборудования, инженер-метролог, метеоролог, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медицинский брат, врач по контролю занимающихся физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь со средней квалификацией.

Перечень альтернативных профессий гражданских служащих будет утвержден Минтрудом России в марте 2023 года. Право граждан России на альтернативную службу закреплено в Конституции страны.

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«Коты обижаются»: Россельхоз объяснил снижение импорта зарубежных кормов для домашних животных
Импорт кормов для домашних животных снизились на 40%
19 июля 2024, 22:47

Фото: IStock/Ridofranz

Поставки в Россию импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года заметно снизились. Объем импорта с начала года и до 12 июля составил 28,4 тыс. т — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В ведомстве разъяснили, что на большую часть продукции были введены ограничения ввиду их несоответствия заявленному качеству. Например, из этикетки корма выходит, что в его составе присутствует утка, но исследование ДНК показывает, что ее там нет.
«Наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.

Он добавил, что, кроме того, в России достаточно отечественных производителей качественных кормов для животных.

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#импорт
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В Наро-Фоминске создадут животноводческий комплекс полного цикла производства
19 июля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В юго-западной части Подмосковья стартует проект по созданию молочно-товарной фермы ООО «Русский буйвол» на 1199 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Планируемый объем инвестиций составит 1,9 млрд. рублей. На ферме будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тыс. тонн молока в год», – уточнили в ведомстве.
Земельные участки под проект предоставлены в аренду без торгов. Инвестор планирует дополнительно привлечь инвестиции на 518 млн рублей.
«Будет построен мясной животноводческий комплекс на 700 голов крупного рогатого скота с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции. Это предприятие полного цикла производства с применением эффективных экологических способов содержания животных. В год планируется выпускать 250 тонн мясной продукции», – поделились планами в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Там уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию планируется на третий квартал 2027 года.

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#подмосковье
#московская область
#наро-фоминск
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СК возбудил дело по факту поставок некачественных подшипников для самолетов
СК РФ: возбуждено дело по факту нарушений оборонного заказа
19 июля 2024, 21:51

Фото: IStock/Evgenii Palitsyn

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Об этом сообщает URA.ru.
По информации правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) закупала контрафактные подшипники, не соответствующие требованиям к эксплуатации. Это делалось для того, чтобы компания не потеряла крупный оборонный заказ на поставку военных самолетов Ил-76МД-90А.

Изготовление недоброкачественных деталей послужило причиной выхода из строя всех самолетов, что нанесло ущерб обороноспособности России. В настоящее время в БЛМЗ проводятся обыски, допрашиваются руководители организации.

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#сво
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В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО
19 июля 2024, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

За первые пять месяцев этого года объём производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил в Подмосковье 6,9 тыс. тонн. В регионе произвели более 20,5% от общего объёма в Центральном федеральном округе, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подобных результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В.П. Фокина», «Эко-меню» и «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» АО «Волоколамскхлеб». Они выпускают бисквитные, муссовые, медовые, песочные, блинные торты, а также торты с ягодами», – перечислили в министерстве.
Там напомнили, что ежегодно 20 июля во всём мире отмечается День торта.

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#минсельхозпрод мо
#продукты
#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#цфо
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Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек
19 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Dacharlie

Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опроверг информацию о том, что банки «наказывают» россиян за две и более льготных ипотек, приостанавливая такие кредиты и поднимая процентные ставки.
Специалист пояснил, что поднятие ставок и прекращение выдачи льготных ипотек некоторыми банками – абсолютно разные вещи.

«Какое наказание, если человек взял две льготные ипотеки? Ставка по кредиту — это наказание? Не забывайте, что льготная ипотека может быть одна — или ты айтишник, или у тебя молодая семья. Банки повышают ставки, потому что высокая ключевая ставка. Поэтому все статьи об этом — чистая мифология, и не надо ею заниматься», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мехтиев.

До этого сообщалось, что в июне в России из всех ипотечных кредитов 66% было оформлено с господдержкой. Как пишут «Известия», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что за первое полугодие года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#льготная ипотека
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В Подольске запустят производство деталей для промышленного оборудования
19 июля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Сынково» в городском округе Подольск появится производство соединительной и запорной арматуры для обвязки контрольно-измерительных приборов. Развивать его будет компания «ДК+Сервис», специализирующаяся на поставках деталей для промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была первым резидентом цифрового промышленного коворкинга «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково». Объём инвестиций в проект превысил 60 млн рублей. В этом году компания решила расширить сферу деятельности – не только быть поставщиком продукции, но и запустить собственное производство. В покупку дополнительного оборудования инвестировано ещё 15 млн рублей. Сейчас компания монтирует его», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания 2019 году стала резидентом «Сынково». Это позволило значительно увеличить товарные запасы и обороты, направить прибыль на приобретение оборудования. Уже в этом году планируется заместить 10-15% продукции импортного производства, а в следующие пять лет нарастить производственные мощности в несколько раз.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#подольск
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Новой подмосковной ферме передали около 200 га земли под овёс и пшеницу
19 июля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Почти 200 гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду фермерскому хозяйству, зарегистрированному в марте текущего года в деревне Петрушино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерскому хозяйству в пятилетнюю аренду предоставили четыре участка сельхозземли общей площадью 197 гектаров. Участки расположены в Павлово-Посадском городском округе», — говорится в сообщении.
В этом году арендатор должен расчистить землю от деревьев и кустарника, а также провести пахотные работы. А будущей весной эта территория должна быть засеяна пшеницей и овсом.

Отмечается, что на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности в Московской области можно получить субсидию, которая покроет до 50% затрат. Заявки на эту субсидию принимаются ежегодно.

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#московская область
#подмосковье
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Страны ЕС направят замороженные российские активы на помощь Украине
URA.ru: Украина получит с 1,55 млрд евро с российских замороженных активов
19 июля 2024, 15:19

Фото: IStock/artJazz

Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов, сообщает URA.ru.
На официальном сайте компании указана сумма первого перевода, которая составит около 1,55 млрд евро.

Euroclear пишет, что более чем €3,4 млрд из €4 млрд полученных процентных доходов относятся к российским санкционным активам. Оставшаяся после перевода Украине сумма откалывается на риски и непредвиденные расходы.

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