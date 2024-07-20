Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft

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Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя в платформе облачного хранения данных Microsoft Azure, передает агентство Bloomberg.
Согласно материалу, сбой произошел в пятницу, в настоящее время большинство банкоматов работают.
Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.
19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.
Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.
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Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.
19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.
Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.
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Александр Климов