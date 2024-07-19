Сбой Microsoft нарушил работу банков в четырех странах

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Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает портал Crisis24.
Сбои периодически происходят в крупнейших национальных банках этих стран. Издание The New Zealand Herald поясняет, что некоторые банковские услуги, особенно касающихся внешних переводов, сейчас недоступны. Это связано с проблемами в «поставкой связей различных источников», уточняют в газете.
В банках Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Израиля также наблюдаются системные сбои. При этом источник поясняет, что клиенты все еще могут оплачивать покупки по картам.
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Олег Дикий