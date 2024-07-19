В Минцифры РФ высказались о ситуации со сбоем у Microsoft

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Ситуация с глобальным сбоем у Microsoft указывает на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минцифры России.
Ранее сообщалось, что в корпорации произошёл глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков. Из-за этого серьёзно пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. В настоящее время сервисы восстанавливаются.
В Минцифры подчеркнули, что в данный момент о сбоях систем в российских аэропортах информации не поступало. Это в очередной раз показывает значимость перехода на отечественное ПО.
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