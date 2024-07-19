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Киберэксперт Кислицин успокоил россиян по поводу глобального компьютерного сбоя

19 июля 2024, 20:41
Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин заверил, что россиянам ничем не грозит глобальный компьютерный сбой, произошедший сегодня.


«Проблема вызвана недостатком в обновлении ПО Crowdstrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c операционной системой Windows, на которых оно было установлено. Массовые сообщения о сбоях начались 19 июля примерно в районе 8:00 (мск). <…> ПО Crowdstrike популярно во всём мире, но Россия здесь в безопасности: в нашей стране эта компания не работает, и у нас может быть только незначительное количество устройств с данным ПО», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что ситуация с глобальным сбоем у Microsoft указывает на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры.

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Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев
19 июля 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении нового миграционного режима высылки иностранцев. Об этом сообщается в решении комитета, которое опубликовано в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроект был составлен группой депутатов из всех фракций.

Комитет по делам СНГ после рассмотрения законопроекта принял решение рекомендовать Госдуме принять во втором чтении этот проект с новым названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект предлагается рассмотреть в ходе пленарного заседания, которое состоится 23 июля.

Подчеркнём, что предложенные поправки уточнят, что иностранец, включённый в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. А органы ЗАГС будут проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет нахождения их имён в реестре контролируемых лиц. Также доступ к этому реестру будут иметь правоохранительные органы.

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Тренер Павловская раскрыла простые привычки, которые помогут не набирать вес
Тренер Павловская рекомендовала плотно завтракать и высыпаться
19 июля 2024, 20:56

Фото: iStock/Azurita

Тренер-эксперт Татьяна Павловская заявила, что не набирать вес помогут простые правила, которые заключаются в том, чтобы завести привычку плотно завтракать и хорошо высыпаться.
Кроме этого, специалист рекомендовала заменить лифт на лестницы и чаще ходить пешком.

«Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма», — пояснила в беседе с Газета.ру Павловская.

Ранее вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.

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#фитнес
#спорт
#здоровье
#рекомендации
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В водоёме Луховиц заметили удивительного водяного палочника
19 июля 2024, 20:52

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

При обследовании одного из водоёмов городского округа Луховицы выявили сразу несколько видов редких представителей водной фауны. Среди них – ранатра палочковидная, внесённая в мониторинговый список уязвимых видов, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранатра палочковидная или палочник водяной на самом деле – водяной клоп, близкий родственник водомерки. Насекомое получило название из-за сходства с другим членистоногим – палочником. У ранатры длинные лапки, вытянутое тело и длинная дыхательная трубку на конце туловища. Она позволяет дышать, оставаясь под водой», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что палочник водяной – самый большой клоп в Европе, он может достигать 4 см в длину. По словам энтомологов, этот ненасытный хищник поедает водяных насекомых, а иногда головастиков и мальков рыб.
«Если вы заметили это удивительное насекомое в водоёме, не трогайте его. Лучше сфотографируйте и пришлите информацию о нём нам», – попросил Фирсов.
Он добавил, что ранатра палочковидная – важное звено в пищевой цепи водоёмов. Она поддерживает популяции стрекоз, комаров, лягушек и других водных обитателей.

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#московская область
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«Аэроэкспресс» с 1 августа перестанет ходить в аэропорт Внуково
19 июля 2024, 20:30

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»

Поезда «Аэроэкспресса» перестанут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своём Telegram-канале.
В Дептрансе Москвы сообщили, что с 1 августа по этому маршруту начнут следовать поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Также москвичам и гостям столицы напомнили о том, что до аэропорта Внуково теперь можно добраться на метро. Следовать нужно до одноимённой станции на Солнцевской линии.

«Аэроэкспресс», в свою очередь, будет заниматься развитием маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также автобусного сообщения с аэропортами.

В транспортной компании напомнили, что с 1 июня от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево курсирует новый автобус, следующий по обновлённому маршруту.

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#метро
#цппк
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Назван топ-3 подмосковных дворцов культуры для регистрации браков
19 июля 2024, 20:12

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковных дворцах культуры заключено уже около 60 браков. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, назвав топ-3 лучших ДК.
«Торжественная регистрация брака на территории подмосковных дворцов культуры может стать очень красивым событием. Среди топовых площадок по этому направлению можно выделить Дворец культуры им. Калинина в Королёве, «Дубровицы» в Подольске и Центральный дворец культуры в Щёлкове», – сказали в ведомстве
Там отметили, что большую часть дворцов культуры активно ремонтируют. Внутри многие из них напоминают дворцы с необычными интерьерами.

В министерстве напомнили, что выбрать локацию для регистрации брака поможет свадебный портал. На нём также можно подать заявление на удобную дату и время.

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Трещина в черепе и туберкулез: как «Королева тонущих кораблей» пережила три крушения и спасала людей из «Титаника»
История Вайолет Джесcоп, которая пережила бедствие «Титаника»
19 июля 2024, 19:38

Фото: iStock/Marcoriveroph

Уроженка Аргентины Вайолет Констанс Джессоп получила прозвище Королевы тонущих кораблей. Женщина пережила три кораблекрушения, в том числе, она была одной из пассажирок легендарного Титаника. О том, как хрупкой стюардессе удавалась спасать людей и жить на волоске от смерти расскажет редакция «Радио 1».

Вайолет Констанс Джессоп: кто она


Вайолет Джессоп родилась в простой многодетной семье. В возрасте 16-ти лет девочка потеряла отца, а позже тяжело заболела мать семейства. Сама Вайолет росла болезненным ребенком и в малом возрасте перенесла туберкулез. Однажды решив, что нужно помогать младшим братьям и сестрам, Джессоп бросает учебу и пытается устроиться стюардессой. В те времена девушек не желали видеть в этой профессии, так как они отвлекали внимание мужчин-работников и не могли совладать с эмоциями при внештатных ситуациях, чего нельзя сказать о Вайолет.

Девушка пережила три кораблекрушения и не только смогла спастись сама, но и помогала паникующим пассажирам тонущих судов, оказавшимся на волосок от смерти.


Фото: iStock/atese


Крушение судна «Олимпик», 1911 год


В 1911 году Джессоп начала работать стюардессой на лайнере «Олимпик». В те времена это было самое роскошное и большое судно. 20 сентября «Олимпик» столкнулся с британским военным кораблем «Хоук». Несмотря на серьезные пробоины в корпусе, корабли смогли добраться до суши. При инциденте никто не пострадал, однако молодая стюардесса испытала серьезный стресс. Как оказалось, эта ситуация научила ее справляться с паникой.

Крушение «Титаника», 1912 год



Фото: iStock/soljuska13


Спустя год Джессоп оказалась на борту печально известного «Титаника». Когда судно начало тонуть, девушка помогала испуганным пассажирам погружаться на спасательные шлюпки. Сама стюардесса провела несколько часов посреди океана, перед тем, как к месту трагедии прибыли спасатели.
Джессоп продолжила свою карьеру после второго кораблекрушения, еще не зная, что ее ждет в будущем.


Крушение «Британника», 1916


После начала Первой мировой войны Джессоп стала трудиться на кораблях сестрой милосердия. Так, она устроилась на «Британник», превращенный в госпитальное судно. Во время следования по маршруту лайнер подорвался на немецкой мине. Джессоп едва не лишилась жизни и получила сильные повреждения головы. Лишь спустя время оказалось, что она жила с трещиной в черепе.

Что было с Джессоп дальше


После очередного чудесного спасения Джессоп по-прежнему оставалась в профессии. В 1950 году она вышла на пенсию, стала писать мемуары и рассказывать о своих приключениях читателям. В 1971-м году стюардесса умерла.

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Скончался сыгравший Гитлера российский актер Андрей Ксенюк
Умер российский актер Андрей Ксенюк
19 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Об этом информирует пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.
В пресс-службе театра Ксенюка назвали любимцем публики и коллег по сцене. Причина смерти актера остается неизвестной.

Андрей Ксенюк родился в 1958 году в Норильске. Артист дебютировал в театре в пьесе «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил». Также он сыграл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». На счету актера более 100 ролей.

Ранее сообщалось, что Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году жизни.

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#кино
#театр
#смерть
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Охотовед Футоран заявил о пользе проекта «Мишки не в лесу»
19 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/LuCaAr

Старший государственный инспектор по охране окружающей среды, охотовед Павел Футоран заявил, что проект «Мишки не в лесу» призван проанализировать причины выхода животных к жилым районам из привычного места обитания, а также предотвратить конфликты между человеком и медведем.
Отмечается, что проект осуществляется в национальном парке «Онежское поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

«В мае-июне эксперты прошли до 260 км по побережью Белого моря, где обнаружили 72 следа взрослых животных с медвежатами. Ближе к концу лета, когда медведи переключатся с травяного рациона на созревшие ягодники, на тропах можно будет отбирать пробы для генетических анализов», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Футоран.

А председатель Московского Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов заявил, что убийство бездомных собак не решит ситуацию с их нападением на людей. Чтобы решить проблему бродячих животных необходимы иные меры, включая чипирование и стерилизацию. Однако, эти меры, считает эксперт, не являются панацеей от агрессии животных.

«Люди думают, что берут большую агрессивную собаку, ставят в неё чип, стерилизуют, и она перестает быть хищником. Но это не так. Животный мир работает методом отбора. Логика проще. Если вы кормите животное, а мы можем себе это позволить, агрессии у него нет. Нельзя допускать формирование стаи, где происходит ещё больше наращивания, и этой проблемы не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.

Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш.

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Отходы в Подмосковье вывозят по графику, несмотря на ливень
19 июля 2024, 18:42

Фото: iStock / welcomia

Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме, несмотря на вызванные утренним ливнем сложные погодные условия. Отходы в регионе вывозят по графику, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сегодня в центре внимания оказался завирусившийся видеоролик, на котором показана работа водителя мусоровоза Григория Вениаминовича Волкова из Одинцовского городского округа. Он вывозил мусор с контейнерных площадок вблизи жилого комплекса «Гусарская Баллада», хотя кузов его служебного автомобиля был практически в воде. Рабочий процесс снят непосредственно из кабины», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, коммунальщики активно устраняют последствия ночной грозы. На данный момент зафиксировано более 100 случаев подтоплений. Около 80% из них уже удалось устранить.

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