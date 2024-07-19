Киберэксперт Кислицин успокоил россиян по поводу глобального компьютерного сбоя

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Руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин заверил, что россиянам ничем не грозит глобальный компьютерный сбой, произошедший сегодня.
«Проблема вызвана недостатком в обновлении ПО Crowdstrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c операционной системой Windows, на которых оно было установлено. Массовые сообщения о сбоях начались 19 июля примерно в районе 8:00 (мск). <…> ПО Crowdstrike популярно во всём мире, но Россия здесь в безопасности: в нашей стране эта компания не работает, и у нас может быть только незначительное количество устройств с данным ПО», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.Ранее сообщалось, что ситуация с глобальным сбоем у Microsoft указывает на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры.
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