Титов назвал главную проблему российской экономики

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что структура малых и средних предприятий (МСП) РФ не соответствует уровню экономики, необходимому стране, поэтому сейчас надо кардинально менять её в сторону производства. Об этом пишет РИА Новости.
«Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1», — цитирует агентство слова собеседника.
Титов подчеркнул, что пока, к сожалению, тут нечем хвастаться.
«Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту», — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.
Он отметил, что в Китае, например, обрабатывающая промышленность даёт около 0% добавленной стоимости МСП, а в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленной сферы.
«Основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в России производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки», — резюмировал Борис Титов.
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