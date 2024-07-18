В Сочи столкнулись с дефицитом топлива

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С дефицитом бензина столкнулись в Сочи из-за роста потока туристов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Уточняется, что нехватка топлива наблюдается в Лазаревском (район города), в частности, пару дней назад пропал Аи-92, а перед этим исчез Аи-95.
Как отмечают заправщики, причина локального дефицита в активном спросе со стороны отдыхающих, забирающих все топливные запасы по дороге в Адлер. По утверждению Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристический поток в Сочи в 2024 году увеличился на треть, включая тех, кто использует свой транспорт.
Как сообщалось ранее, ценник на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достиг новой максимальной отметки.
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Никита Кротов