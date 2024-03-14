Торговая марка «Сергиев канон» будет поставлять продукцию в Турцию

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Торговая марка «Сергиев канон» расширяет географию поставок продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Турцию помимо Посадский сбитня будут поставятся и другая продукция монастырского производства.
Стоит отметить, что во время встречи иностранные партнеры были очень заинтерисованы продуктами из лепестков дамасской розы.
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«12 марта в Павильоне Российского экспортного центра в Стамбуле провели презентации разнообразной монастырской продукции: медового сиропа «Посадский сбитень», Посадской коврижки и морсов, стремительно набирающих популярность у жителей Турецкой республики.Обсуждалась возможность размещения в Стамбуле на постоянной основе монастырских морсов», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева