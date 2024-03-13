В Шаховской началось строительство комплекса по производству яиц

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Предприятие по разведению птиц и производству яиц начали строить в деревне Пленцино городского округа Шаховская, извещение о старте работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«На участке общей площадью более семи тысяч квадратных метров появится репродуктор для разведения птицы, в том числе корпуса под инкубаторы, корпус для содержания птиц на карантине, рассчитанный на 6 тысяч особей, два корпуса для содержания птиц-производителей — на 15 тысяч голов каждый, а также склад для хранения яиц и лаборатория», — говорится в сообщении.Кроме того, в комплексе построят собственные очистные сооружения и водозабор.
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Лев Каштанов