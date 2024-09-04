Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Торгпред РФ во Вьетнаме Харинов: Между странами будут обнулены торгпошлины

Торгпред РФ во Вьетнаме Харинов: Между странами будут обнулены торгпошлины

04 сентября 2024, 19:09
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов объяснил, в чем заключается зона свободной торговли между странами.
«В 2015 году было подписано соглашение, в 2016 года оно вступило в силу. Вьетнам стал первой страной дальнего зарубежья, который подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Так, к 2026 году, должны быть взаимно обнулены пошлины практически на все группы товаров. Но на самом деле более 90% были обнулены уже в первые годы действия соглашения», — рассказал в беседе с Pravda.Ru Харинов.

А доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, почему для Монголии важно сотрудничество с РФ и почему монгольская стороны ослушалась МУС в отношении президента Росси Владимира Путина.



«Монголы понимают, что могут решить вопросы, связанные с транспортировкой энергетических запасов из России в Китай. Монголия таким образом будет находиться в маршрутном листе и получать от этого большую выгоду. В таком положении можно сначала улыбнуться, потом повернуться в другую сторону и улыбнуться там. Они балансируют и таким образом выигрывают», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.

Читайте также:

Депутат Белик: США хотят очернить взаимодействие России и Монголии

Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны

«Как в сэндвиче зажата»: Госдеп США среагировал на поездку Путина в Монголию
#соглашения
#сотрудничество
#страны
#рф
#вьетнам
#монголия
#политика
В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк
04 сентября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Раменском городском округе в следующем году планируется запустить государственный индустриальный парк.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.

Новый индустриальный парк разместится на площади 171 га. Предполагается, что этот проект создаст порядка 7,5 тыс. рабочих мест. Якорный резидент – из Белоруссии, это ОАО «Амкодор».

Малышев назвал привлечение инвестиций одной из главных задач, стоящих перед городским округом. В 2024-2027 годах в нём рассчитывают реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 млрд рублей. Благодаря этому появятся 11,8 тыс. рабочих мест.

Среди проектов – модернизация и реконструкция тепличного комплекса по выращиванию роз ООО «ТК-Подосинки» за 5 млрд рублей, строительство производственно-складского комплекса в логистическом технопарке Софьино за 10 млрд, создание производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Этим проектом займётся ООО «Амкодор-Рамаш». В проект будет вложено 4,5 млрд рублей инвестиций.

Читайте также:

В Раменском завершают капремонт объектов здравоохранения и образования

В Раменском в этом году благоустроят три общественных пространства и достроят ФОК

Все многоквартирные дома Раменского подготовят к зиме до 15 октября
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#раменский городской округ
#эдуард малышев
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На развитие семейных ферм в Подмосковье выдали гранты более чем на 52 млн рублей
04 сентября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Гранты на развитие семейных ферм на общую сумму более 52 миллионов рублей выдали двум подмосковным хозяйствам — в Ступине и Щёлкове, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По итогам конкурсного отбора гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 млн рублей предоставили щёлковскому фермерскому хозяйству, специализирующемуся на выращивании ягод — голубики, малины и садовой земляники, а также хозяйству в округе Ступино, занимающемуся молочным животноводством», — уточнил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
Отмечается, что на грант на развитие семейной фермы может претендовать хозяйство, зарегистрированное в Подмосковье не менее года назад. Кроме того, фермерским хозяйством должны заниматься минимум два члена семьи.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для промышленников

Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья

В Подмосковье за год на 45% выросло производство спорттоваров
#гранты
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#сергей двойных
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для промышленников
04 сентября 2024, 11:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Приём заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) стартовал в Московской области, грант предназначен для компенсации расходов по кредитам на развитие производства, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Грантом можно будет компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитам. При этом сумма полученной поддержки не может превышать 50 миллионов рублей», — пояснила зампред правительства региона— министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что с помощью гранта от ФРП можно будет частично покрыть расходы по кредитам, взятым с 1 января прошлого года.

Заявки на грант принимаются до 18:00 12 сентября. Получателей гранта выберут на конкурсной основе. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье за год на 45% выросло производство спорттоваров

Рост инвестиций в Подмосковье вырос на 160 миллиардов рублей

Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья
#промышленность
#гранты
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год на 45% выросло производство спорттоваров
03 сентября 2024, 22:19

Фото: iStock / alfexe

Производство спортивных товаров в Московской области выросло более чем на 45% за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«С января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с прошлогодним показателем. Также в Подмосковье за этот период на 30% выросло производство текстильных изделий, на 13,4% – одежды», – отметила Зиновьева.
По её данным, 64,8% выросло производство кожи и изделий из неё, на 84,1% – обуви.

Читайте также:

В Подмосковье в сентябре проведут около 200 ярмарок

Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья

В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#спорт
#товары
#производство
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Новикова объяснила стремление Турции в БРИКС
03 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/muberraturan

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова заявил, что вступление Турции в БРИКС позволит ей усилить экономическое развитие и получить больший рынок для сбыта своих товаров.
«Турция занимает первое место в мире по экспорту полевого шпата, мировой лидер по добыче пемзы, экспортирует хром, мрамор, барит и другие природные ресурсы. Турция могла бы занять позиции в производстве транспортных средств в рамках союза БРИКС вместо рынка США и Европы», — добавила в беседе с Газета.ру Новикова.

Плюс ко всему страну может привлекать и то. Что БРИКС уже стал серьёзной структурой, альтернативной западному блоку стран, читает эксперт.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Читайте также:

Политолог Стародубцев прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС

Турция подала заявку на вступление в БРИКС
#эксперт
#турция
#политолог
#лидер
#брикс
#экономика
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рост инвестиций в Подмосковье вырос на 160 миллиардов рублей
03 сентября 2024, 13:47

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

По итогам первого полугодия 2024 года, объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инвестиции в основной капитал региона выросли на 160 миллиардов рублей.

«Таким образом, мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 трлн рублей инвестиций по итогам 2024 года», - рассказала зампред Зиновьева.
Инвестиционный блок регионального правительства работает над улучшением инвестиционной привлекательности Подмосковья. Например, была создана качественная промышленная инфраструктура, успешно применяются меры государственной поддержки и внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область одной из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и постоянно совершенствует механизмы взаимодействия органов государственной власти с инвесторами.

Читайте также:

В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку

Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%

Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
#московская область
#подмосковье
#инвестиции
#производство
#инфраструктура
#рост
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в сентябре проведут около 200 ярмарок
02 сентября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Почти 200 ярмарок с фермерской продукцией, а также с товарами для школьников проведут в 41 округе Московской области в сентябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего в первый месяц осени запланировано 196 ярмарок, 175 из которых будут тематическими, а 21 — посвящённой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.
В частности, жителей и гостей Подмосковья ждут «Школьные базары» — там можно будет купить товары от местных производителей, а также привезённые из других регионов России. Кроме того, запланированы ярмарки «Дары осени», «Осенний урожай», «Сделано в Подмосковье», «Сделано в России» и «Товары регионов России».

Больше всего ярмарок в сентябре проведут в Одинцове, Зарайске, Луховицах, Красногорске и Истре.

Полная информация о месте и времени проведения ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода.

Читайте также:

Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья

В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку

Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе
#ярмарки
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья
02 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Одиннадцать подмосковных фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» на общую сумму 46,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Получатели грантов были определены по итогам конкурса между хозяйствами, только начинающими свою деятельность и ещё не зарегистрированными или зарегистрированными в текущем году.

«Проекты победителей направлены на развитие нескольких областей сельского хозяйства: пчеловодство, выращивание овощей — картофеля, репы, тыквы, выращивание ягод — голубики, малины, садовой земляники, разведение мелкого рогатого скота на мясо и рыбоводство», — рассказал глава областного министерства Сергей Двойных.
Полученные гранты фермеры смогут использовать на покупку земли, оборудования или техники, а также производственных помещений и сельскохозяйственных животных.

В министерстве отметили, что гранты программы «Агростратап» в этом году три фермера из Клина, две из Коломны, два из Егорьевска и по одному из Наро-Фоминска, Можайска, Шаховской и Чехова.

Читайте также:

В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку

Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе

В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для покупки промоборудования
#гранты
#фермер
#фермерские хозяйства
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#сергей двойных
#экономика
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку
02 сентября 2024, 14:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рост промышленного производства в Московской области по итогам минувшего года составил 16%. Такие уточнённые данные сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. Ранее этот показатель оценивали почти в 14%.
«Уточнение Росстатом данных по индексу промпроизводства – стандартная практика. Это позволяет учесть результаты отчётности, предоставленной несколько позже. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, а после учёта всех данных рост производства равнялся 16,2%», – пояснила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Пересмотрен и показатель промышленного производства в денежном выражении. Раньше он составлял 5,56 трлн рублей, а по уточнённым данным достиг 6 трлн. В министерстве сильные позиции промышленного сектора объясняются в том числе поддержкой, которую оказывает регион.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для покупки промоборудования

Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе

В Подмосковье перед Днём знаний насчитали более 700 точек продажи цветов
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#промышленность
#росстат
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф