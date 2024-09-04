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Торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов объяснил, в чем заключается зона свободной торговли между странами.
«В 2015 году было подписано соглашение, в 2016 года оно вступило в силу. Вьетнам стал первой страной дальнего зарубежья, который подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Так, к 2026 году, должны быть взаимно обнулены пошлины практически на все группы товаров. Но на самом деле более 90% были обнулены уже в первые годы действия соглашения», — рассказал в беседе с Pravda.Ru Харинов.А доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, почему для Монголии важно сотрудничество с РФ и почему монгольская стороны ослушалась МУС в отношении президента Росси Владимира Путина.
«Монголы понимают, что могут решить вопросы, связанные с транспортировкой энергетических запасов из России в Китай. Монголия таким образом будет находиться в маршрутном листе и получать от этого большую выгоду. В таком положении можно сначала улыбнуться, потом повернуться в другую сторону и улыбнуться там. Они балансируют и таким образом выигрывают», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.
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Мелисса Тимофеева