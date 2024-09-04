Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина не станет препятствием для международных контактов и развития отношений России с заинтересованными партнерами.
«Ордер МУС не будет ограничителем для международных контактов России и для развития наших отношений с заинтересованными партнерами», — подчеркнул Песков, комментируя возможные последствия решения суда, передает ТАСС.Ордер на арест президента России был выдан МУС в марте 2023 года, что вызвало острую реакцию со стороны Москвы. Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности и политической ангажированности этого решения, подчеркивая, что Россия не признает юрисдикцию МУС.
Ранее сообщалось, что Монголия не стала арестовывать президента России Владимира Путина из-за своей политики нейтралитета и энергозависимости, пишут обозреватели издания Politico, ссылаясь на представителя монгольского правительства. По его словам, страной импортируется 95% нефтепродуктов, а также больше 20% электричества из соседних государств.
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Елена Перлова