Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны

Поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.