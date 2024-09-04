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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.
«США ищут для Монголии абсурдные оправдания, чтобы преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденную меру. Хотя это не соответствует действительности: для Монголии важно сотрудничество с нашей страной и построение взаимовыгодных отношений, ни о каком сложном положении, как это пытается представить Вашингтон, речи не идёт», — пояснил в беседе с RT Белик.
Он также отметил, что ожидания Запада антироссийских действий от Монголии не оправдались.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев также подчеркнул, что система однополярного мира, где главенствующее положение занимает Запад, подходит к концу.
«Сейчас мы видим крушение этой системы. Картина будущего большинства человечества связана с совершенно иными принципами — без гегемона и без «универсальной» либеральной политической системы, в которой олигархам-глобалистам удобно покупать политиков и устанавливать контроль над целыми странами и регионами», — заявил Малофеев.
Ранее американский Госдеп выказывал «понимание сложного положения» монгольской стороны и обещал продолжить её поддержку, но отмечал, что рассчитывает на то, что она будет исполнять международные обязательства.
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