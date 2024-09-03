«Как в сэндвиче зажата»: Госдеп США среагировал на поездку Путина в Монголию

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Американский Госдеп «понимает сложное положение» монгольской стороны и продолжит ее поддержку, однако рассчитывает на то, что она будет исполнять международные обязательства.
«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства…» — прокомментировал представитель Госдепа США Мэттью Миллер в рамках брифинга.
По словам Миллера, Монголия «как в сэндвиче зажата», между крупными государствами, что и обуславливает сложность ее положения.
Ранее стало известно, что Монголия не стала арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), поскольку является энергозависимой и придерживается нейтралитета. При этом Монголия поддерживает юрисдикцию МУС.
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