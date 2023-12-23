Запрет импорта российской рыбопродукции ударит по потребителям США

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Введение Министерством финансов США запрета на импорт переработанной в третьих странах российской рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, отразится в первую очередь на потребителях в самих Соединённых Штатах. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — констатировал эксперт. По словам Зверева, из-за запрета на импорт в США уже подорожал краб, а скоро подобная же участь ждет и треску.
Напомним, что 22 декабря США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны. Под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.
Запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах. Американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.
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Напомним, что 22 декабря США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны. Под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.
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Артем Путинцев