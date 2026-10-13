Товарооборот Татарстана и Индии вырос до 1 млрд долларов за 7 месяцев 2026 года

13 октября 2026, 15:37

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за январь-июль 2026 года. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в Кабмине республики, посвященной предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани, передает «Татар-информ».





Заместитель главы Минпромторга республики Татарстан Герман Лернер заявил, что в первом полугодии 2026 года объём торговли между Татарстаном и Индией увеличился более чем в девять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лернер подчеркнул, что вся информация о товарообороте засекречена, однако он раскрыл некоторые детали.





«Отвечая в целом, экономика нашей республики и наш товарооборот сами по себе положительные, то есть экспортируем больше, чем импортируем. Гораздо больше. И, соответственно, наши компании переориентировались с западных рынков на восточные рынки. Логистику уже неплохо выстроили. С платежами есть некоторые проблемы с рядом стран, но тем не менее в рабочем режиме решаем проблемные моменты», — добавил Лернер.