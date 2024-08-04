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Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа

В Вашингтоне суд возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
04 августа 2024, 11:06
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Федеральный окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщается в постановлении федерального судьи Тани Чаткен.
Отмечается, что решение о возобновлении рассмотрения дела принято после вердикта Верховного суда, который в июле отказался признать за политиком абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия, которые он совершал в период пребывания у власти.

Трамп неподсуден только за те поступки, которые были совершены им в официальном качестве. Однако имеется и часть тех, которые могут не попасть под данное определение. Окончательное решение о том, какие действия попадут под иммунитет, примет судья Чаткен.



Ранее кандидат в президенты США попросил все суды отменить рассмотрение дел против него. По словам Чаткен, Трамп сможет полностью обжаловать решения только после определения суда о том, какие из его действий попадут под иммунитет.

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#уголовное дело
#суд
Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»
Байден попросил Нетаньяху прекратить врать ему по переговорам с ХАМАС
04 августа 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Channel 12.
В ходе разговора президент США потребовал от политика прекратить врать по переговорам о заложниках.

Байден в грубой форме заявил о необходимости прекратить огонь в регионе и призвал Израиль заключить соглашение с ХАМАС.

Нетаньяху поспешил заверить американского президента в том, что настойчиво добивается прогресса в переговорах с палестинским движением. Байден оборвал собеседника фразой: «Прекратите нести чушь».

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#сша
#израиль
#соглашение
#политика
#президент
#байден
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«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ
Daily Post: африканский жиголо рассказал, как оказывал интимные услуги Бербок
04 августа 2024, 09:32

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Африканский работник интим-сферы рассказал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пользовалась его услугами. Об этом сообщает Daily Post.
По информации издания, работник секс-индустрии Кингсли сообщил, что оказывает интимные услуги влиятельным женщинам уже около пяти лет. Одной из его клиенток была глава МИД Германии Анналена Бербок. Он познакомился с ней в конце 2022 года, когда она приезжала в столицу Нигерии.

По словам африканца, министр обращалась к нему неоднократно. Встречу с Бербок Кингсли назвал фантастической и заявил, что последний раз виделся с ней около недели назад.

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#секс
#мид
#услуги
#министр
#фрг
#рф
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В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране
Глава крупнейшей партии Мьянмы Йи попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом
04 августа 2024, 09:28

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к РФ с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним, передает РИА Новости.
По словам председателя партии, власти Мьянмы ставят основной целью обеспечение всех возможных мер безопасности на национальном уровне. Кхин Йи отметил, что за последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные».

Политик заключил, что происходящее в стране является настоящим терроризмом.

Напомним, в 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. В прошлом году 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР.

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#конфликт
#человек
#рф
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В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
Премьер Тюрингии Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз с Россией
04 августа 2024, 08:49

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил с призывом создать европейский оборонительный союз с Россией. Об этом сообщает Funke.
Он выразил убеждение в том, что необходимо заключить соглашение, в котором будут закреплены положения о ненападении стран-участниц такого договора.

Премьер-министр уточнил, что оборонительный союз, куда должна входить Россия, будет призван разрешать конфликты на европейском континенте.

Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о недопустимости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг продолжает настаивать на установлении такого вида вооружения, объясняя это якобы нарастающими угрозами со стороны РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#соглашение
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#фрг
#шольц
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МИД КНР анонсировал укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине
МИД Китая: ЮАР поддержала консенсус КНР и Бразилии по украинскому кризису
04 августа 2024, 08:28

Фото: iStock/Fotonen

В МИД Китая сообщили о намерении усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС.
Накануне спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в ЮАР, где озвучил властям предложение об объединении усилий для решения украинского конфликта.

ЮАР инициативу Китая поддержала и отметила острую необходимость установления мира.

По словам китайского дипломата, сообщество готово содействовать завершению конфликта на Украине.

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#сша
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#юар
#рф
#украина
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Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Rzeczpospolita: генерала Якубчика отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
04 августа 2024, 08:05

Фото: iStock/CatEyePerspective

Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО. Об этом информирует польское издание Rzeczpospolita.
Уточняется, что союзники попросили сменить Якубчика в международном военном штабе в штаб-квартире Североатлантического альянса. Причиной отзыва генерала стали «нарушения» при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

Отмечается, что Якубчик намеревался выбрать одну из польских женщин-кандидатов. Поэтому его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское. На этот случай отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало вставать на сторону генерала.

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#нарушения
#польша
#нато
#солдаты
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Ким Чен Ын не исключил, что КНДР может понадобиться помощь России
Ким Чен Ын: КНДР при необходимости попросит Россию о помощи из-за наводнений
04 августа 2024, 08:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассказал, что получил слова соболезнования от президента России Владимира Путина в связи с наводнениями в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын также выразил российскому президенту слова благодарности за его предложение оказать необходимую помощь в устранении последствий ЧП.

Северокорейский глава отметил, что в настоящее врем уже составлен план по восстановлению пострадавших от затопления районов. Он добавил, что в случае необходимости обратится за помощью к Москве, назвав ее самым искренним другом.

Затопление в регионе произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Амноккан. Усугубили ситуацию продолжительные ливни. В результате происшествия более четырех тысяч домов оказались в зоне бедствия.

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#кндр
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В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет
Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет
04 августа 2024, 07:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 30 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
Согласно информации ЦАХАЛ, большинство из тридцати ракет перехватила система противовоздушной обороны Израиля. Уточняется, что один снаряд был найден в районе Бейт-Гигель, несколько боеприпасов упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Под удар попал Галилейский полуостров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля
Основатель Mega Ким Дотком: возможная война станет концом Израиля
04 августа 2024, 07:40

Фото: iStock/vadimrysev

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Доткома, справедливый мир является единственной надеждой Израиля. Данное заявление немецко-финский предприниматель сделал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

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