Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Федеральный окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщается в постановлении федерального судьи Тани Чаткен.
Отмечается, что решение о возобновлении рассмотрения дела принято после вердикта Верховного суда, который в июле отказался признать за политиком абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия, которые он совершал в период пребывания у власти.
Трамп неподсуден только за те поступки, которые были совершены им в официальном качестве. Однако имеется и часть тех, которые могут не попасть под данное определение. Окончательное решение о том, какие действия попадут под иммунитет, примет судья Чаткен.
Ранее кандидат в президенты США попросил все суды отменить рассмотрение дел против него. По словам Чаткен, Трамп сможет полностью обжаловать решения только после определения суда о том, какие из его действий попадут под иммунитет.
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Трамп неподсуден только за те поступки, которые были совершены им в официальном качестве. Однако имеется и часть тех, которые могут не попасть под данное определение. Окончательное решение о том, какие действия попадут под иммунитет, примет судья Чаткен.
Ранее кандидат в президенты США попросил все суды отменить рассмотрение дел против него. По словам Чаткен, Трамп сможет полностью обжаловать решения только после определения суда о том, какие из его действий попадут под иммунитет.
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Анастасия Чинкова