Трамп раскрыл дату предстоящих дебатов с Харрис

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс
Экс-президент США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с вице-президентом США и его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что мероприятие должно пройти в штате Пенсильвания. Площадка в настоящее время еще не определена.
По словам политика, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, так как из президентской гонки вышел Джо Байден. Также Трамп желает, чтобы на предстоящих дебатах с Харрис присутствовали зрители.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Кандидатом Республиканской партии на них стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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По словам политика, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, так как из президентской гонки вышел Джо Байден. Также Трамп желает, чтобы на предстоящих дебатах с Харрис присутствовали зрители.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Кандидатом Республиканской партии на них стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Екатерина Коршунова