Трамп прокомментировал отказ Харрис от участия в дебатах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался в социальной сети Truth Social об отказе вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранный им день.
Бывший американский лидер ранее предложил Харрис принять участие в дебатах 4 сентября. Тем не менее она отказалась.
Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах на канале ABC 10 сентября, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется встретиться там со своим соперником.
22 июля Трамп отказался от участия в дебатах на ABC. По его словам, лучше бы они прошли на канале Fox News.
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«У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», – написал политик.
Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах на канале ABC 10 сентября, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется встретиться там со своим соперником.
22 июля Трамп отказался от участия в дебатах на ABC. По его словам, лучше бы они прошли на канале Fox News.
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Александр Климов