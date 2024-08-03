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Трамп прокомментировал отказ Харрис от участия в дебатах

Трамп: Харрис не желает участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ
03 августа 2024, 23:08
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался в социальной сети Truth Social об отказе вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранный им день.
Бывший американский лидер ранее предложил Харрис принять участие в дебатах 4 сентября. Тем не менее она отказалась.

«У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», – написал политик.



Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах на канале ABC 10 сентября, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется встретиться там со своим соперником.

22 июля Трамп отказался от участия в дебатах на ABC. По его словам, лучше бы они прошли на канале Fox News.

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#камала харрис
#дональд трамп
#сша
ЦАХАЛ уничтожил центр управления ХАМАС на севере сектора Газа
03 августа 2024, 23:48

Фото: iStock/e-crow

Израильские ВВС атаковали центр оперативного управления, производства и хранения оружия, принадлежащий палестинской боевой организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что бъект, который ранее подвергся нападению, «был известен как школьный комплекс Хамама». Ранее на его территории «обучали террористов», а также «планировали и осуществляли атаки» против Израиля и израильской армии.

До этого Белый дом выразил надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотят прекращения огня даже после нападения на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

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#сектор газа
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#удар
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#джон кирби
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В ХАМАС признали атаку на Израиль 7 октября ошибкой
Журналист Дарагмех: ХАМАС признали атаку на Израиль 7 октября ошибкой
03 августа 2024, 23:33

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Палестинская организация ХАМАС осознала, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года было ошибкой, заявил изданию The Economist журналист Мухаммад Дарагмех, располагающий источниками в данном движении.
«Лидеры ХАМАС понимают, что 7 октября было просчетом», – сообщил палестинский репортер.

Журнал отмечает, что заявление было сделано вскоре после убийства политического директора ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.

Ранее Египет и Катар заявил о прекращении переговоров с Израилем в связи с гибелью ​Хании.

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#хамас
#израиль
#египет
#катар
#убийство
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Великобритания и США призвали своих граждан покинуть Ливан
03 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto/melis82

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан, сообщается на сайтах соответствующих дипломатических миссий.
Граждан США, решивших не покидать Ливан, призвали «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени».

Посольство Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Ливан, пока доступны гражданские рейсы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об эвакуации 30 украинских граждан из Ливана.

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#сша
#великобритания
#эвакуация
#украина
#владимир зеленский
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Стали известны сроки выборов нового главы политбюро ХАМАС
РИА Новости: обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС начнется после траура
03 августа 2024, 23:23

Фото: iStock/Stadtratte

Обсуждение и выборы нового руководителя политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании начнутся после трехдневного траура, сообщило РИА Новости на основе данных собственного источника.
«Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней», – рассказал собеседник.

Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в его организации «сионистов».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание после убийства Хании.

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#хамас
#выборы
#израиль
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Во Франции объяснили, почему Зеленский вынужден сдаться
Филиппо: Зеленский вынужден сдаться по причине недовольства украинцев
03 августа 2024, 22:46

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден уступать из-за провалов на передовой и недовольства украинцев. Об этом написал в социальных сетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский сдается на фоне недовольства его сограждан и провалов на фронте», — гласит пост.

Филиппо добавил, что теперь Зеленский понял свою обреченность, а также и тот факт, что оружейные запасы западных союзников имеют свойство заканчиваться. Сейчас бывший украинский лидер, чей срок истек 20 мая, ратует за участие РФ в мирных переговорах, резюмировал Филиппо.

Ранее Владимир Зеленский заявил изданию Le Monde, что второй саммит по Украине будет безрезультатным, если на нем не будет России. Первый провальный саммит состоялся в Швейцарии в середине июня.

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#мир
#россия
#украина
#франция
#владимир зеленский
#новости
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Выяснилось, кто координировал остановку транзита нефти РФ через Украину
Сийярто: приостановка транзита нефти России через Украину координировалась в ЕС
03 августа 2024, 21:24

Фото: istockphoto/e-crow

Остановка Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину координировалась в Брюсселе. Об этом в рамках фестиваля Колледжа Матьяша Корвина заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал политик.

Журналист уточнил, считает ли Сийярто, что Украине велели запретить транзит из Брюсселя.

«Думаю, да», — подтвердил министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто резюмировал, что Евросоюз не мог смириться с упорством Венгрии в желании достичь мира. Несмотря на то, что блок ЕС ослаб, он все еще влиятелен.

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#россия
#украина
#венгрия
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#новости
#евросоюз
#мид
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Стало известно о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа
WP: Трампа подозревали в незаконном получении $10 млн от властей Египта
03 августа 2024, 20:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидата в президенты США Дональда Трампа подозревали в незаконном получении десяти миллионов долларов от египетских властей на предвыборную гонку в 2016 году. Как пишет издание The Washington Post, американские силовики вели против политика секретное расследование с 2017 года.
«Президент Трамп никогда не получал ни копейки от Египта», — сказал журналистам пресс-секретарь бывшего американского президента Джейсон Миллер.

Обозреватели уточнили, что пока Трамп президентствовал, США были более лояльны к Египту. Известен случай, когда экс-глава Белого дома назвал своего египетского коллегу «любимым диктатором». Чиновники обеих стран ошеломленно молчали в ответ на шутку.

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#сша
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#египет
#выборы
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У Запада есть для Украины плохие новости
iDNES: балканские государства не хотят продавать Чехии снаряды для боевиков ВСУ
03 августа 2024, 18:40

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боеприпасы для Украины не спешат продавать Чехии некоторые балканские государства. Об этом сообщает чешский обозреватель iDNES.
«В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны», — сказано в материале.

В Чехии критикуют подобную инициативу, связанную с Украиной, из-за предполагаемого маржинального дохода предприятий обороны, отмечают авторы статьи.

Чешская оппозиция связалась с главой Минобороны Чехии, написав о непрозрачном ведении закупок.

Недружественные к РФ страны стали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.

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#мир
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#сво
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ЦАХАЛ сообщил о поражении центра производства вооружений ХАМАС
03 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Центр управления оружейного производства ХАМАС поразила израильская армия, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ. Военные отметили, что он находился в бывшей школе на севере Газы. Там же, по сообщению Армии обороны Израиля, палестинское движение планировало свои атаки.
«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа», — гласит запись.

Военнослужащие, по их словам, до удара разведывали местность, чтобы снизить риск причинения вреда мирному населению. ЦАХАЛ использовал высокоточный боеприпас, добавили солдаты.

В октябре прошлого года Израиль атаковали ракетами со стороны Газы, затем ХАМАС атаковал военных и гражданских лиц. В ответ израильтяне начали операцию «Железные мечи».

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#мир
#израиль
#цахал
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