Трамп пригрозил ЕС пошлинами ииз-за снижения закупок энергоносителей

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза постоянными пошлинами. Они будут введены, если европейца не нарастят закупки американских энергоресурсов.
В своей социальной сети Truth Social бывший и будущий хозяин Белого дома написал, что он предупредил страны ЕС о том, что они «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с США. И сделать это надлежит за счёт крупномасштабных закупок американских нефти и газа.
Во время своего предыдущего президентского срока он ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что «новый старый» американский президент вернётся к протекционистской политике, что может спровоцировать очередную торговую войну.
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«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — заявил Трамп.
Во время своего предыдущего президентского срока он ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что «новый старый» американский президент вернётся к протекционистской политике, что может спровоцировать очередную торговую войну.
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Александр Бойцов