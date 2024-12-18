NYT: администрация Джо Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Киеву

Администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет использовать выделенные конгрессом на военные нужды Украины, оставшиеся 5,6 миллиарда долларов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
«Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине», — говорится в статье.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что США и Европа должны предоставить Киеву 12-15 систем ПВО в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. По его словам, данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.
При этом избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для прекращения противостояния.
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Элина Позднякова