Time: Трамп заявил, что не доверяет никому

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Вновь избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет. Так он ответил на вопрос о недоверии в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Журналист издания Time задал будущему хозяину Белого дома вопрос о недоверии главе израильского правительства. На это Трамп ответил, что не доверяет никому.
Ранее израильский дипломат, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Алон Пинкас заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США. В то же время, Нетаньяху может оказать жест доброй воли своему «приятелю» Трампу и заключить перемирие уже после ухода со своего поста действующего президента Джозефа Байдена.
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«Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», — подчеркнул политик, имея ввиду события в секторе Газа и на всём Ближнем Востоке.
Ранее израильский дипломат, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Алон Пинкас заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США. В то же время, Нетаньяху может оказать жест доброй воли своему «приятелю» Трампу и заключить перемирие уже после ухода со своего поста действующего президента Джозефа Байдена.
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Александр Бойцов