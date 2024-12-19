Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп войдет в историю как миротворец, если остановит финансовую поддержку Киева. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, западные страны устали поддерживать режим Владимира Зеленского.
«От этой войны устали и сами страны НАТО, которые обложили нас санкциями. И граждане этих государств уже утомились от обязанности платить дань Зеленскому — для того, чтобы он продолжал войну», — отметил он в беседе с NEWS.ru.Гагин также подчеркнул, что мир будет возможно только на условиях России с достижением целей СВО — денацификацией и демилитаризацией Украины. Советник отметил, что Киев должен отказаться от нацистской политики и потерять возможность продолжать геноцид.
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