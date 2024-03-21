Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть

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Расходы россиян на покупку новых автомобилей в минувшем феврале увеличились более чем на треть (34,3%) по сравнению с январем и достигли 351,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».
В феврале был отмечен рост доли премиальных машин в структуре затрат. Так, было приобретено 13,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (в том числе люксовые марки) на 115,6 млрд руб. (+45,9% к январю). То есть, их доля за месяц увеличилась с 30,3% до 32,9%.
65,6% затрат в феврале пришлось на автомобили китайских марок. По итогам февраля в РФ было продано 61,4 тыс. новых легковых китайских машин на общую сумму в 230,4 млрд руб.
Автомобили отечественных марок в феврале обошлись жителям страны в 40,2 млрд руб. (доля в финансовой емкости рынка — 11,5%). Далее в этом списке расположились европейские марки (36,4 млрд руб. с долей в 10,4%), японские (24,5 млрд руб., доля — 7%), корейские (11,8 млрд руб., доля — 3,3%) и американские (5,5 млрд руб., доля — 1,6%). В количественном выражении также лидируют китайские авто (61,4 тыс. единиц или 59% рынка). Автомобилей российских марок реализовано — 31,3 тыс. (30,1%). Продажи «японцев» составили 3,7 тыс. штук (3,5%), европейских брендов — около 3 тыс. штук (2,9%), корейских — 2,9 тыс. (2,8%), американских — меньше 1 тыс.
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65,6% затрат в феврале пришлось на автомобили китайских марок. По итогам февраля в РФ было продано 61,4 тыс. новых легковых китайских машин на общую сумму в 230,4 млрд руб.
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Ювелина Бернст