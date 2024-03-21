Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в минувшем феврале увеличились более чем на треть (34,3%) по сравнению с январем и достигли 351,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».