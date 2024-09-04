Блогеров и журналистов приглашают принять участие в конкурсе проектов о селе

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Всероссийский конкурс информационных проектов, посвящённых сельской тематике, «Моя Земля — Россия», проводит министерство сельского хозяйства РФ, принять в нём участие могут журналисты российских СМИ и блогеры. Заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Для юридических лиц в конкурсе предусмотрены пять номинаций: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также три номинации, приуроченные к Году семьи: «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом, истории успеха» и «Семейные династии». Для индивидуальных авторов есть номинации «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни», — говорится в сообщении.Отмечается, что к рассмотрению на конкурсе принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.
Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.
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