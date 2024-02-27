В Подмосковье выпустили 15% мучных кондитерских изделий от общего объёма в ЦФО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области производят более 15% печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных от общего объема в Центральном федеральном округе. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«По итогам прошлого года объём производства мучных кондитерских изделий группы печенья, имбирных пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения превысил 100 тысяч тонн. Это на 3 тыс. 281 тонну больше, чем в 2022-м. В этом году планируем нарастить объёмы в том числе за счёт открытия новых заводов и модернизации существующих предприятий», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.По данным министерства, кондитерскую продукцию в регионе производят более 130 предприятий. Крупнейшие расположены в городских округах Красногорск, Жуковский и Раменский. Подмосковный производитель предлагает высококачественную продукцию по индивидуальным рецептам.
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Лора Луганская