В Подмосковье выпустили 15% мучных кондитерских изделий от общего объёма в ЦФО

Объём производства кваса и других напитков брожения в 2023 году вырос в Подмосковье на 2,3% и составил 4,5 тыс. декалитров. Это более 20% от общего объема в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.