В Подмосковье в прошлом году произвели 5% общероссийского объёма кваса

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства кваса и других напитков брожения в 2023 году вырос в Подмосковье на 2,3% и составил 4,5 тыс. декалитров. Это более 20% от общего объема в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В Московской области в прошлом году произвели более 5% от общероссийского объёма кваса. Один из подмосковных производителей кваса – компания «Фонтан» из городского округа Орехово-Зуево. Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Царские припасы» и поставляет её в крупные торговые сети России и за рубеж», – отметили в министерстве.Там пояснили, что квасом принято называть напиток, который готовится на основе брожения муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Сегодня виды этого продукта отличаются рецептами, технологией приготовления, ингредиентами и их пропорциями.
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