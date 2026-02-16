Депутаты предложили введение моратория на размер тарифов ЖКХ

16 февраля 2026, 13:08

Афонин предложил введение моратория на цены услуг ЖКХ

Фото: istockphoto/mizar_21984

Депутаты Госдумы выступили с инициативой заморозить рост платы за коммунальные услуги для граждан до 1 марта 2028 года. Об этом пишет РИА Новости.