Депутаты предложили введение моратория на размер тарифов ЖКХ
Депутаты Госдумы выступили с инициативой заморозить рост платы за коммунальные услуги для граждан до 1 марта 2028 года. Об этом пишет РИА Новости.
Как следует из законопроекта, предлагается установить мораторий на повышение коммунальных платежей на период с 1 марта 2026 года. Авторы отмечают, что сейчас Жилищный кодекс РФ допускает увеличение платы за коммунальные услуги в пределах предельных (максимальных) индексов, которые заметно различаются от региона к региону.
При этом индексы на 2026 год уже утвердили распоряжением правительства от 25 ноября 2025 года и они также отличаются по субъектам РФ. В случае принятия инициативы повышение платы, даже по установленным индексам, в указанный период проводиться не будет.
Один из авторов законопроекта, депутат Юрий Афонин, заявил СМИ, что мера должна помочь стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, снизить нагрузку на граждан и экономику и дать людям возможность заранее планировать расходы без риска неожиданных изменений. По его словам, прежде всего инициатива ориентируется на поддержку семей с низкими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых групп.
