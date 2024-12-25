Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты

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Обязательная 13-я зарплата приведет к росту цен на продукцию и разгонит инфляцию. Так считает экономист Светлана Петрова.
Накануне лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13 зарплату не позднее 20 декабря. Как отметил Миронов, сейчас работодатели могут поощрять работников выплатой 13 зарплаты. Как показывает практика, многие компании не всегда пользуются такой возможностью.
Эксперт отметила, что за 13-ю зарплату придется заплатить и «13-е налоги», на что у работодателя может не быть средств. Тогда он будет вынужден заложить дополнительные расходы в цену своей продукции, что повлияет на окончательные ценники. Рост стоимости продукции еще больше разгонит инфляцию, а это мина замедленного действия, заключила Петрова.
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«У работодателей и без 13-й зарплаты есть большой арсенал инструментов, чтобы поощрить работника. Можно прописать какие угодно премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — рассказала Петрова в беседе с 360.ru.
Эксперт отметила, что за 13-ю зарплату придется заплатить и «13-е налоги», на что у работодателя может не быть средств. Тогда он будет вынужден заложить дополнительные расходы в цену своей продукции, что повлияет на окончательные ценники. Рост стоимости продукции еще больше разгонит инфляцию, а это мина замедленного действия, заключила Петрова.
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Элина Позднякова